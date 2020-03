Sterne für „Ösch Noir“ und das „Anima“

Der Restaurantführer Guide Michelin hat Küchenchef Manuel Ulrich aus dem „Ösch Noir“ im Öschberghof bei Donaueschingen einen seiner begehrten Sterne verliehen. Heiko Lacher vom „Anima“ in Tuttlingen hat seinen Stern im dritten Jahr in Folge bekommen. Die „Traube Tonbach“ geht 2020 leer aus.

Das durch einen Brand zerstörte Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn hat seine Guide-Michelin-Bewertung verloren. Betroffen ist auch die „Köhlerstube“, die einen Stern hatte, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Ausgabe 2020 des Hotel- und Restaurantführers hervorgeht.

Das Restaurant-Team im Tuttlinger „Anima“ konnte feiern.. „Wir haben unseren Stern nun dreimal in Folge bekommen“, sagt Küchenchef Heiko Lacher, der sich erleichtert anhört. Er und seine Mitarbeiter haben den Bewertungen des Guide Michelins mit Spannung entgegengesehen. Das hatte Auswirkungen auf die Nachtruhe. : „Geht so“, sagt Lache auf die Frgae, wie er in der Nacht zum Dienstag gechlafen hat.

Neu unter den Sterneköchen ist Manuel Ulrich vom „Ösch Noir“. Ulrich kreiert mit seinem Team eine moderne französische Küche, die auf besten Produkten sowie handwerklich perfekter Zubereitung basiert, so der Öschberghof in einer Pressemitteilung. Der 33-jährige Sternekoch kommt aus der Region und hat bereits seine Ausbildung im Öschberghof gemacht. Nach Stationen unter anderem im Burg Hotel Oberlech am Arlberg, im Zwei-Sterne-Restaurant Haerlin im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg sowie zuletzt im Drei-Sterne Restaurant Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach, Baisersbronn ist Ulrich zurückgekehrt, um zusammen mit seinem acht-köpfigen Team seinen eigenen Stil auf dem Teller zu verwirklichen.

„Der Stern ist verdient“, sagt der Tuttlinger Lacher über seinen Kollegen Manuel Ulrich. Er sieht das Ösch Noir nicht als Konkurrenz an. „Die machen in der Küche etwas ganz anderes als wir“, betont er. Auch von der Größe her alsse sich eins mit dem anderen nicht vergleichen.

Beide Restaurants im Stammhaus des Hotels Traube Tonbach in Baiersbronn waren in der Nacht zum 5. Januar aus unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. „In die Freude über den anhaltenden Aufschwung der deutschen Topgastronomie mischt sich das Bedauern über das plötzliche Aus für die ,Schwarzwaldstube’“, teilte Michelin mit.

Torsten Michel, Küchenchef der Schwarzwaldstube, sieht die Entscheidung des Michelin pragmatisch: „Als Koch trifft es mich natürlich. Doch wir haben es nicht in der Hand und wissen ja, warum das passiert. Die Schwarzwaldstube ist dem Feuer zum Opfer gefallen und mit ihr unsere Sterne, denn die Michelin-Auszeichnung ist an das Restaurant gebunden.“ Florian Stolte, Küchenchef der Köhlerstube, fügt hinzu: „Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass der Michelin anerkennt, dass es eine Ausnahmesituation ist. Zumal die Köhlerstube ja nur knapp vier Wochen geschlossen war. Seit Februar kochen wir bereits wieder übergangsweise im Restaurant Silberberg und schicken unsere regulären Menüs für rund 30 Gäste am Abend. Aber das war wohl für eine Bewertung im neuen Guide zu kurzfristig", vermutet Stolte. Seite 9