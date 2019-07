Stemmer stellt keinen Antrag gegen Zirkus

Stadtrat Florentin Stemmer will in diesem Jahr keinen Antrag im Gemeinderat gegen Zirkusse mit Wildtieren stellen. Das geht aus einer Stellungnahme des Stadtrats hervor.

Vorangegangen war eine Pressemitteilung der Tierschutzallianz, die Stadtverwaltung für die Genehmigung für den Zirkus Charles Knie kritisiert. Darin hatten die Tierschützer angekündigt, dass Stemmer noch in diesem Jahr einen entsprechenden Antrag für ein generelles Verbot von Auftritten mit Wildtieren in Tuttlingen stellen werde.

„Natürlich bin ich ebenfalls der Meinung, dass Wildkatzen wie sich ableiten lässt, in die Wildnis gehören und nicht in einen Zirkus“, schreibt Stemmer in seiner Stellungnahme. „Warum zuletzt nur ein Teil der Wildtiere in das Wildtierverbot bei Zirkusspielen in Tuttlingen aufgenommen wurden und nicht auch Wildkatzen, kann ich nicht nachvollziehen.“ Das Revier eines Löwen könne bis zu 400 Kilometern groß sein. Das könne ein Zirkus nicht artgerecht umsetzen. Jetzt, wo der Zirkus Knie vor der Tür stehe, sei dieses Thema hoch aktuell. „Ich kann mir leider zwecks Abwesenheit kein eigenes Bild davon machen, wäre aber durchaus bereit, mir den Zirkus zeigen zu lassen“, heißt es weiter. Deswegen werde es in diesem Jahr keinen Antrag in diese Richtung mehr geben. „Ich werde mich 2020 mit dem Thema näher beschäftigen“, heißt es in der Stellungnahme.