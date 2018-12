Stellen bleiben unbesetzt: Niemand will mehr Rektor werden

Da die Stellen von Rektor und Konrektor an den Tuttlinger Grundschulen im Holderstöckle und Schildrain zum Start des Schuljahrs 2018/19 nicht besetzt werden konnten, sind übergangsweise die Schulleiter anderer Tuttlinger Grundschulen eingesprungen. Diese Lösung wird noch eine Weile Bestand haben, denn: „Es gibt leider keinen einzigen Bewerber“, sagt Uwe Preiß vom Staatlichen Schulamt Konstanz. Weder für die Rektorenposten, noch für die der Konrektoren.

Die insgesamt vier Stellen waren im September vom Kultusministerium ausgeschrieben worden. Das Verfahren wurde laut Preiß wiederholt. Mit dem gleichen Ergebnis: null. „Diese Leitungsstellen sind nicht mehr sehr begehrt bei den Kollegen“, hat der Mann aus dem Schulamt als Erklärung parat. Für den weitaus höheren Aufwand und die größere Belastung fehlten die finanziellen Anreize. Dennoch setzt auch das Schulamt auf ein Ende der Übergangslösung. Tut sich an der Bewerberfront nichts, werden Amtsvertreter im Frühjahr das Gespräch mit den beiden Kollegien suchen.

Dabei funktioniert das momentane System eigentlich sehr gut, wie Preiß feststellt: „Ich habe bis jetzt nichts Negatives gehört.“ In der Schildrainschule hat Till Haendle die kommissarische Leitung übernommen. Er ist Rektor der Karlschule. Ihm zur Seite steht Lehrerin Daniele Früh. Im Holderstöckle sprang Ute Scharre-Grüninger von der benachbarten Schrotenschule ein, unterstützt von Lehrerin Juliane Melber.

In Baden-Württemberg verschärft sich nach Zeitungsberichten der Schulleitermangel drastisch. (Foto: Marius Becker/Archiv / DPA)

Voll des Lobes ist Tina Priebe, Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule im Holderstöckle. „Wir sind alle überrascht, wie gut das läuft“, sagt sie. Sie stehe in ständigem Kontakt mit Scharre-Grüninger, eine Zusammenarbeit, die sie als sehr angenehm empfinde. Trotz allem drängt auch der Elternbeirat darauf, dass langfristig Rektor- und Konrektorstellen mit „eigenen“ Leuten besetzt werden.

Ute Scharre-Grüninger sieht das auch so: „Auf Dauer möchte die Schule jemand haben, der nur für sie zuständig ist.“ Ihre zeitliche Belastung sei durchaus höher als sonst. Die Rektorin verbringt täglich außer Freitag zwei Stunden an der Schule im Holderstöckle und kümmert sich dort um den Kontakt mit den Eltern. Sie erledigt zudem Verwaltungsaufgaben und trägt Verantwortung bei Entscheidungen, wie sie unserer Zeitung sagt. „Wir haben den Übergang gut hinbekommen“, lautet ihre Bilanz.

Karlschul-Rektor Till Haendle, der in der Schildrainschule kommissarisch aushilft, war am Mittwoch nicht zu erreichen. Aus Sicht des Elternbeiratsvorsitzenden der Schule, Hans-Thomas Volzer, „läuft momentan alles ganz gut“, auch bei der Lehrerversorgung. Die maue Bewerberlage für die Schulleitung machtVolzer aber Sorge: „Ich weiß nicht, was man da noch machen könnte.“

Am unteren Ende der Statistik

Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat im Sommer verkündet, dass laut Statistik Tuttlingen der am schlechtesten versorgte Landkreis in Baden-Württemberg ist, bezogen auf die Lehrerstunden. Auch wenn sich seit Schuljahresbeginn einiges geändert hat: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns stark verbessert haben“, sagt Preiß.

Der Pflichtbereich an den Grundschulen Schildrain und Holderstöckle sei mittlerweile abgedeckt. Das hat zu Beginn der Großen Ferien noch anders ausgesehen. Im gesamten Landkreis sind an den Grundschulen zum September 16 neue Lehrer dazugekommen. Zusätzlich sei es gelungen, 16 Gymnasiallehrer einzusetzen, die durch eine Zusatzqualifikation berechtigt seien, dauerhaft an Grundschulen zu unterrichten.

Sehr viel aufgefangen wurde durch externe Aushilfskräfte in den Bereichen Sport, Musik und Kunst. 84 befristete Lehrverträge hat das Schulamt ausgestellt. Diese verteilen sich auf Grund- und Hauptschulen, wobei mehrheitlich der Grundschulbereich profitiert habe.

Lücken werden sich aber schon bald wieder auftun, durch absehbare Fehlzeiten wie Krankheiten und Schwangerschaft. 20 solcher Fälle hat das Schulamt kreisweit bereits vorliegen – diese Zahl werde mit Sicherheit noch steigen.

„Ich bedauere es sehr, dass ich das Feld nicht so gut übergeben kann, wie ich mir das gewünscht hätte“, bekennt Uwe Preiß. Er geht nach 18 Jahren im Schulamt Ende Januar 2019 in den Ruhestand. Den beiden Grundschulen in Tuttlingen wünscht Preiß, dass doch überraschend jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt er.

