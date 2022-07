Steiner & Madlaina: „Wir haben früher im Wohnzimmer auf der roten Couch geprobt“

Es ist das erste Mal, dass das Zürcher Duo Nora Steiner und Madlaina Pollina mit ihrer Band Steiner & Madlaina beim Honbergsommer dabei ist. Dementsprechend groß ist auch die Vorfreude. Redakteurin Lisa Klebaum hat nachgefragt, was die Besucher am 19. Juli erwartet.

Rund eineinhalb Stunden ist Zürich von Tuttlingen entfernt. Wart ihr denn schonmal hier?

Nora Steiner: Nein tatsächlich ist es das erste Mal, dass wir in Tuttlingen auftreten. Wir sind aktuell auf Festivaltour und sind im Juli sehr viel unterwegs.

Wie würdet ihr jemandem eure Musik beschreiben, der sie nicht kennt?

Madlaina Pollina: Beim Genre bewegen wir uns im Pop/Rock. Mit jedem Album geht es aber mehr in den Indie-Pop Bereich mit Einflüssen von Schlagern.

Nora Steiner: In unserer Musik liegt einerseits eine Melancholie, allerdings auch viel Witz und Spaß. Das Zusammenspiel zwischen Musik und Text ist oftmals ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen.

Was heißt das?

Madlaina Pollina: Wenn zum Beispiel der Text ein bisschen düsterer ist, dann relativieren wir das mit der Musik – oder umgekehrt.

Wie waren denn eure Musik-Anfänge. Ihr habt euch ja nicht mit Gründung der Band erst kennengelernt.

Nora Steiner: Wir haben in der Schule damals beschlossen „Wir machen eine Band“ (lacht). Damals war das alles aber noch nicht so ernst. 2012 haben wir das erste Konzert unter dem Namen Steiner & Madlaina gegeben haben. Ich kann mich noch erinnern, als wir mit der Musik angefangen haben, haben wir abwechselnd bei Madlaina und bei mir im Wohnzimmer geprobt. Madlainas Mama hat zuhause ein rotes Sofa und wir haben damals dort einen Stock in die Sofaritze gesteckt und den als Mikrofon benutzt.

Madlaina Pollina: Genau, wir haben immer im Wohnzimmer mit Verstärkung geprobt. (lacht)

Jetzt im Sommer geht die Festival-Saison ja richtig los. Was macht ihr lieber: Live spielen oder Studioarbeit?

Nora Steiner: Das ist beides wichtig und hält sich auch irgendwie die Waage. Wir haben gemerkt, dass es die letzten zwei Jahre natürlich ein bisschen einseitig waren. Da haben uns die Konzerte schon sehr gefehlt.

Madlaina Pollina: Aber auch andersherum. Wenn man viel tourt, merkt man auch, wie gut es tut, mal wieder für längere Zeit an einem Ort zu sein.

Habt ihr denn ein Lieblingssong von euch, welchen ihr am liebsten spielt?

Nora Steiner: „So schön wie heute“ macht mir immer Spaß zu spielen.

Madlaina Pollina: Ich finde „und die bin ich“ ist auch ein schöner Festivalsong.

Auf was dürfen sich die Zuhörer auf dem Honberg freuen? Was bringt ihr mit?

Madlaina Pollina: Wir bringen viele neue Songs mit, was noch gar niemand kennt. Wir haben viel geschrieben und ein Album produziert. Da haben wir auch lange überlegt, ob wir das schon spielen sollen und uns schlussendlich dafür entschieden. Es ist viel Zeit vergangen, wir haben uns weiterentwickelt und das wollen wir auch zeigen.

Nora Steiner: Aber natürlich auch ein paar Lieder, bei denen jeder mitsingen kann.