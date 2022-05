„Steiner & Madlaina“ beim Tuttlinger Festival-Sommer

Die beiden sind ziemlich beste Freundinnen: Nora Steiner und Madlaina Pollina sind seit Jugendtagen befreundet. Sie lernten sich in der gemeinsamen Schule in Zürich kennen – und diese Vertrautheit spürt man bei jedem Auftritt der beiden. Und von denen hatten sie trotz ihrer jungen Jahre schon viele: ob in Clubs, in Hallen oder auf Festivals, zuletzt bei ihrer eben zu Ende gegangenen „Win Win“-Tour im Frühjahr.

Präsentierten sich die beiden Freundinnen auf ihrem Debüt Album „Cheers“ (2018) noch auf Englisch und in Schwyzerdütsch, so texten und singen sie inzwischen nur noch auf Deutsch. Zusammen mit Special Guest Ansa Sauermann kommen Steiner & Madlaina am Dienstag, 19. Juli, erstmals zum Tuttlinger Honberg-Sommer. Ihr Konzert beginnt um 20 Uhr, der vergünstigte Vorverkauf ist eröffnet.

Seit Teenager-Tagen stehen die beiden auf Bühnen. Das eigene Debütalbum „Cheers“ kam 2018 und mischte überwiegend deutsche Lieder mit einer Handvoll englischer und dem wundervollen „Herz vorus id Wand“ auf Schwyzerdütsch. Ihr zweites Album „Wünsch mir Glück“ erschien 2021 und ging, wie so vieles, unter in der großen Stille der Pandemie. Das Folk-Rock-Duo malt darauf das Bild einer Welt, die wir schon lange nicht mehr so eindrücklich und reflektiert wahrgenommen haben.

Tickets gibt es jetzt im vergünstigten Vorverkauf bei der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.honbergsommer.de, per Telefon-Hotline unter 07461 / 91 09 96 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Region bei der Ticketbox. Sie kosten 25,10 Euro.