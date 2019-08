Als Zeichen der Dankbarkeit und als Erinnerung für die unfallfreie Räumung der Flächen an der Landesstraße 277 hat Förster Berthold Welte von der Stadt Tuttlingen auf Wunsch vom zuständigen Försterkollegen Dietmar Zahner ein Kreuz geschnitzt, das von den Nendingern Hans Wolf und Gerhard Wax mit einem Dach und einer Tafel komplettiert wurde. Auf der Tafel stehen die Initialen von Projektleiter Michael Hager und Zahner. Das Kreuz steht auf dem Hang oberhalb des Steinbruchs und kann ab sofort in der Fronhofstraße Richtung Ziegelhütte auf der „Hundshalde“ besichtigt werden. Sieben Tage lang fanden an diesem Steilhang des Steinbruchs zwischen Tuttlingen und Nendingen vor wenigen Wochen gefährliche Baumfällarbeiten statt, um diesen im Rahmen einer Großaktion von den absterbenden Eschen zu befreien (wir berichteten). Durch die Baumentfernung ist von dort nun auch die Sicht auf die L277, das Nendinger Gewerbegebiet „Brenner“, den Ort selbst sowie auf Stetten und Mühlheim ein noch nie zuvor dagewesener Blick möglich, der die künftig neu ausgewiesenen Rundwege um Nendingen attraktiver macht.