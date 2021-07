Steinbeis-Schule verleiht „Bachelor Professional in Technik“

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung sind die 42 Staatlich geprüften Technikerinnen und Techniker der Steinbeisschule nun zusätzlich „Bachelor Professional in Technik“. Damit wird der Bildungsweg der beruflichen Aus- und Weiterbildungen aufgewertet.

Auch, weil die Weiterbildung zum „Staatlich geprüften Techniker“ bislang zu einem Abschluss auf der Stufe sechs des Deutschen Qualifikationsrahmens, in der auch ein Bachelor-Abschluss im Hochschulbereich eingestuft wird. Nach zwei Schuljahren unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie mit Phasen von Präsenz-, Fern-, Wechsel- und Hybridunterricht ist die Freude über den erfolgreichen Abschluss besonders groß.

Steffen Rudischhauser, Ausbildungsleiter bei der Marquardt GmbH in Rietheim, verlieh den Marquardt-Preis für die Jahrgangsbesten an Tobias Gabele und Daniel Hempel und den Marquardt-Preis „Frau und Technik“ an Carolin Sieger.

Vincent Storz erhielt den Preis des Fördervereins der Steinbeisschule für die beste Technikerarbeit.

Insgesamt wurden elf Preise und 17 Belobigungen von der Schule zusammen mit den Abschlusszeugnissen verliehen. Außerdem wurden weitere Zertifikate, beispielsweise für die erfolgreiche Teilnahme am „SAP for School“-Projekt oder das KMK-Zertifikat Englisch verliehen. Die REFA-Grundausbildung Arbeitsorganisation wurde von sechs Teilnehmern abgeschlossen.

Während der Feier wurde an den Mitschüler Marius Mang gedacht, der im Februar 2021 bei einem tragischen Unfall verstarb.

Die Absolventen

Klasse FTM2/1 (Klassenlehrer Volker Boos): Burak Ari, Meßkirch (Lob); Pascal Bauer, Tuttlingen; Simon Beck, Sauldorf; Mike Brändle (Preis), Meßkirch; Peter Braun (L), Sauldorf; Christian Dick, Wurmlingen; Sebastian Djadjo (L), Hüfingen; Mike Eppler (L), Meßstettten; Carlo Faustinelli (P), Dürbheim; Marcel Greber (P), Schwenningen; Sarah Harth, Mühlhausen-Ehingen; Christoph Hauser (P), Dürbheim; Daniel Hempel (P), Trossingen; Mario Leukart (P), Mahlstetten; Salvatore Mendolia Calella, Tuttlingen; Koeun Park (L), Trossingen; Dennis Schwarzkopf (L), Geisingen; Carolin Sieger (P), Tuttlingen; Vincent Storz (P), Rottweil; Paul Straschko, Trossingen.

Klasse FTM2/2 (Klassenlehrerin Natalie Schon): Jens Binkele, Bärenthal; Davide Bisceglia (L), Trossingen; Tobias Gabele (P), Sauldorf; Nicolas Gohl (L), Stockach; Thomas Großmann, Tuttlingen; Patrick Hübschle, Wald; Jens Jäger (P), Neuhausen; Justin Jung (L), Neuhausen; Robin Kessler (P), Mühlheim; Denise Kohler (L), Tuttlingen; Kevin König (L), Stockach; Franz Lemke, Blumberg; Gianni Luciano, Emmingen-Liptingen; Dominik Mainka, Villingen-Schwenningen; Sergej Moltschanow, Trossingen; Irina Osipov (L), Aldingen; Igor Schwab (L), Trossingen; Leon Siewert (L), Hüfingen; Mario Trutzl (L), Emmingen-Liptingen; Manuel Vogt (L), Sauldorf; Jan Wolbert (L), Brigachtal; Robin Zimmerer, Tuttlingen