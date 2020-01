Steinbeis-Schule: 162 Azubis bestehen die Abschlussprüfungen

Bernd Kupfer dürfte sich an seine Zeit an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule gerne zurückerinnern. Der Auszubildende der Firma Hammerwerk Fridingen beendete seine Lehre mit einem Noten-Durchschnitt von 1,2. Insgesamt haben 162 Schüler ihre Abschlussprüfungen bestanden.

Vier Absolventen erhielten einen Preis für überdurchschnittliche Leistungen (Zeugnisschnitt von 1,79), 17 weitere bekamen eine Belobigung (2,29). Weil nur acht Prüflinge ihr Ausbildungsziel nach dreieinhalbjähriger Schulzeit nicht erreichten, lag die Quote der erfolgreichen Abschlüsse bei 95,3 Prozent.

An drei Prüfungstagen wurde in allgemeinbildenden und berufstheoretischen Fächern zum Großteil mit projektbezogenen Aufgaben geprüft. Nach diesem berufstheoretischen Teil der Facharbeiter- oder Gesellenprüfung folgen nun die praktischen Prüfungen vor den Prüfungsausschüssen der Kammern. „Angesichts eines immer stärker spürbar werdenden Fachkräftemangels seid ihr begehrte Facharbeiter für die Betriebe. Ihr habt gelernt, wie man lernt und Probleme löst. Wenn ihr weiter am Ball bleibt und euch kontinuierlich weiterentwickelt, seid ihr die Zukunft unseres Landkreises“, sagte der stellvertretende Schulleiter Peter Karsten.

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie)

Klasse E4AT (Klassenlehrer Alex Bronner):

Kevin Brause, St. Georgen, Philipp Klein (P), St. Georgen (beide J.G. Weisser Söhne GmbH & Co. KG, St. Georgen); Dorian Domachowski (B), Gosheim, Annika Hermle, Gosheim, Marvin Heyer, Wehingen (alle Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Jonas Gröger (B), Tuttlingen, Enis Keskinsoy, Rottweil, Christian Kleinhans, Talheim, Fabian Mauch (B), Bubsheim, Christian Schreiber (B), Kolbingen, Adrian Zeller (B), Kolbingen (alle Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Kai Haselmeier, Irndorf, Ted Wolters (B), Fridingen (beide Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Florian Kreth, Sulz (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Samira Mager (B), Schömberg (Haas Schleifmaschinen GmbH, Trossingen); Hamidou Touray, Konstanz, Adrian Veit (P), Billafingen (beide Kieback & Peter GmbH & Co. KG, Überlingen).

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Handwerk)

Klasse E4AT (Klassenlehrer Alex Bronner):

Dennis Horvath, Spaichingen (Siegfried Fischer Elektrotechnik, Spaichingen).

Elektroniker – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (Handwerk):

Klasse E4EG/T (Klassenlehrer Horst Hölle):

Luca Adrian Anastasiu, Neuhausen (Biedermann Elektrotechnik, Wurmlingen); Felix Bültmann, Spaichingen, Lucas Van Beek, Hausen ob Verena (beide Oliver Merkt Elektrogeschäft, Spaichingen); Lukas Frank, Tuttlingen (Werner Kefer Elektro- und Gebäudetechnik, Seitingen); Marco Hittinger, Denkingen (Hans Strom Elektrotechnik GmbH, Spaichingen); Roman Lanseros Pozo (B), Tuttlingen (Jürgen Enslin Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Valentin Merkel, Engen (Bewer Elektrotechnik, Geisingen); Manuel Neßler, Wellendingen, Eric Radzuweit, Königsheim (beide Moosbrucker Elektrotechnik, Wehingen).

Elektroniker für Betriebstechnik:

Klasse E4EG/T (Klassenlehrer Horst Hölle):

Elias Buchmiller, Rottweil, Florian Frei, Aldingen (beide Flaig + Hommel GmbH, Aldingen); Elias Faude (P), Rietheim, Ralph Kohn, Hüfingen, Ronny Reimann, Fridingen, Jan Strohm, Aldingen, Weilheim, Sebastian Weißhaupt, Meßkirch (alle Netze BW GmbH, Tuttlingen); Florian Frei, Aldingen (Flaig + Hommel GmbH, Aldingen); Muzaffer Gebesci, Tuttlingen, Leon Lechinger, Schwenningen (beide Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen); Thanawut Homsud, Tuttlingen (Stadtwerke Tuttlingen GmbH, Tuttlingen).

Chirurgiemechaniker:

Klasse M4CM1 (Klassenlehrer Uwe Rentschler):

Ali Akkaya, Tuttlingen, Walter Bolschakov, Wurmlingen (beide Bacher Medizintechnik GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Emre Nebi Bozoglan, Tuttlingen, Karolina Calka, Fridingen, Nina Damiani, Bad Dürrheim, Laura Grandic, Talheim, Sabrina Schick (B), Neuhausen, Matthias Zamora, Bitz (alle Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Christian Franzew, Tuttlingen, Thomas Wirt, Tuttlingen (beide Geister Medizintechnik GmbH, Tuttlingen); Marcel Gerlach, Spaichingen, Mario Bernd Hauser, Aldingen, David Kreizer, Denkingen (alle Koscher & Würtz GmbH, Spaichingen); Igor Ginter, Fridingen (Tschida Medical Solutions, Fridingen); Philipp Wenkert, Tuttlingen (Max Hauser Süddeutsche Chirurgiemechanik GmbH, Tuttlingen); Zeljko Zugec, Trossingen (Weinmann GmbH, Seitingen).

Klasse M4CM2/T (Klassenlehrer Jörg Schenk):

Jens Graf (B), Hilzingen (Microqore Medizintechnik GmbH; Radolfzell Böhringen); Neven Greda, Oranienburg, Rafael Grzimek (B), Berlin, Nils Rupprecht, Glienicke (alle Schnorrenberg Chirurgiemechanik GmbH, Wandlitz); Sandra Lübben, Heidelberg, Samuel Ohlhauser, Mauer (beide Geuder AG, Heidelberg); Marcel Reiner, Teningen (Günter Bissinger Medizintechnik GmbH, Teningen).

Klasse M4CM3 (Klassenlehrer Thomas Nellessen):

Timo Behrens, Tuttlingen (Jaku Tec Medizintechnik GmbH & Co. KG, Emmingen-Liptingen); Vahid Ferhatbegovic, Fridingen, Edis Öteles, Tuttlingen (beide HGR Instrumente GmbH, Tuttlingen); Daniela Kadura, Emmingen (Bema GmbH & Co. KG, Emmingen-Liptingen); Jonas Kirchner, Wurmlingen (Tontarra Medizintechnik GmbH, Wurmlingen); Philip Lützenhoff, Meßkirch, Sean Sauter, Neuhausen, Kevin Niklas Stange, Emmingen (alle Strub Medical GmbH & Co. KG, Neuhausen); Annamaria Rottler, Tuttlingen (Peter Lazic GmbH, Tuttlingen); Yannik Sommnitz, Dürbheim (Gebrüder Zepf Medizintechnik GmbH & Co. KG, Dürbheim).

Werkzeugmechaniker:

Klasse M4WZ1 (Klassenlehrer Jürgen Schwarz):

Ramazan Emec, Tuttlingen, Andy Frisen, Trossingen, Kevin Neufeld, Trossingen (alle Marquardt GmbH, Rietheim); Mohamed Fakhri, Tuningen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Alexander Hoffmann, Aldingen, Emilan-Radu Petricencu, Spaichingen (alle Paul Kauth GmbH & Co. KG, Denkingen); Arbin Iseni, Tuttlingen (Erchinger, Tuttlingen); Bernd Kupfer (P), Bichtlingen (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen); Svenja Mägerle, Meßstetten, Stefan Mayer, Emmingen (beide Leiber Group GmbH & Co. KG, Emmingen-Liptingen); Alex Oliver Maj, Immendingen (Engesser GmbH, Geisingen); Jonas Meßmer, Wehingen (Werner Bauser GmbH, Wehingen); Jonas Dresen (B), Tuttlingen (Werma Signaltechnik GmbH + Co. KG, Rietheim); Philpp Sauter, Leibertingen (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Paul Seidel, Gosheim (Gruner AG, Wehingen); Aaron Wille, Hausen am Tann (Ferdinand Schako Schad KG, Kolbingen).

Werkzeugmechaniker - Instrumententechnik:

Klasse M4CM2/T (Klassenlehrer Jörg Schenk):

Justin Fischer, Zella, Kevin Kirchner, Suhl (beide Aesculap Suhl GmbH/B.Braun Melsungen AG, Suhl); Marc Heigele, Beimerstetten, Lukas Semle, Lonsee (beide Ulrich GmbH & Co. KG, Ulm).

Klasse M4WZ2 (Klassenlehrer Ulrich Manz):

Emanuele Argento, Neuhausen, Victor Peters, Tuttlingen (beide Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Tuttlingen); Dennis Brenner, Tuttlingen, Melissa Faude, Tuttlingen, Fabian Frütsche, Gottmadingen, Nicolai Grammer, Durchhausen, Ruben Grosser, Immendingen, Quirin Joos, Emmingen, Andreasw Mülherr, Neuhausen, Oliver Püschel, Tuttlingen, Kevin Sattler, Wurmlingen, Artur Schramber, Immendingen, Fabienne Schinzel, Rottweil, Daniel Werner, Emmingen (alle Aesculap AG/B.Braun Melsungen AG, Tuttlingen); Julian Elz, Tuttlingen (HEBUmedical GmbH, Tuttlingen).

Klasse M4CM3 (Klassenlehrer Thomas Nellessen):

Nico Brunner, Irndorf, Timo Klink, Boll, Sebastian Mülherr, Neuhausen (alle Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG, Mühlheim); Ferhat Elmas, Tuttlingen, Kushtrim Mustafi, Tuttlingen, Fabian Rothgerber, Mühlheim (alle Stryker-Leibinger GmbH & Co. KG, Mühlheim); Tom Schimansky, Spaichingen, Emre Selcuk, Tuttlingen (beide Synthes Tuttlingen GmbH, Tuttlingen).

Feinwerkmechaniker – Werkzeugbau:

Klasse M4WZ1 (Klassenlehrer Jürgen Schwarz):

Damian Fois, Immendingen (Fomo GmbH, Immendingen); Fedi Nuhiji, Tuttlingen, Armin Rastegorac, Tuttlingen (beide Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen).

Industriemechaniker:

Klasse M4IM1 (Klassenlehrer Norbert Ewinger):

Noah Asentic, Tuttlingen, Adelina Krüger, Trossingen, Muhammet-Selim Savastürk, Tuttlingen (alle Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Maurizio Colucci, Mühlheim, Jonah Keller, Leibertingen, Marius Kyek, Mühlheim (beide SKF GmbH, Mühlheim); Zarah Demuth, Tuttlingen, Laurin Ilg, Denkingen, Lucas Lenzenhuber, Rietheim, Lothar Lutz (B), Durchhausen, Nico Seeburger, Döggingen, Pascal Stehle, Kolbingen (alle Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Mike Dufner, Wurmlingen, Arijan Zena, Spaichingen (beide Storz-Hydrauliksysteme GmbH, Wurmlingen); Johannes Ertl, Villingen-Schwenningen, Philipp Rath, Tuttlingen (beide Fischer Systemmechanik GmbH, Durchhausen); Dennis Gebauer, Geisingen, Jan Mantay, Trossingen (beide Hohner Maschinenbau GmbH, Tuttlingen); Hannes Hipp, Tuttlingen, Fabian Szallies, Immendingen (beide Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Dario Jakobuek, Spaichingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Julian Kopp, Bad Dürrheim (Trokamed GmbH, Geisingen); Sviatlana Krüger, Geisingen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Maximilian Kwiring, Geisingen, Sebastian Sterk (B), Immendingen (beide Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Robin Langlotz, Seitingen, Niklas Mang, Geisingen, Valentin Thiel, Leipferdingen (beide Binder GmbH, Tuttlingen).

Kraftfahrzeugmechatroniker:

Klasse R4PW/T (Klassenlehrer Heiko Semik):

Veronika Halle, Wurmlingen (Gebr. Kölle OHG, Wurmlingen); Vladimir Kawalew (B), Spaichingen, Simon Lipinski, Spaichingen (beide Paul Wedam GmbH & Co. KG, Spaichingen); Alexander Kern, Wehingen (D&S Mallast, Wehingen); Necmi Kocabiyik, Seitingen, Luca Locher, Emmingen (beide Graf Hardenberg GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Luca Lizureck, Wutach (Brütsch GmbH, Tuttlingen); Darius Merkt (B), Seitingen (Knoblauch GmbH, Immendingen); Baki Morina, Tuttlingen (Gebr. Kölle OHG, Wurmlingen); Emanuel Muresan, Trossingen (Leiber GmbH & Co. KG, Trossingen); Patrick Schlegel, Trossingen (Schorpp GmbH, Gunningen); Mark Schwarz, Rietheim (Klaiber GmbH, Balgheim); Daniel Joachim Wendler (B), Engen (ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Tuttlingen); Michael Zejnalov, Talheim (ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Spaichingen).

Fachpraktiker für Kfz-Mechatronik, Schwerpunkt Pkw-Technik:

Klasse R4PW/T (Klassenlehrer Heiko Semik):

Hasan Baris, Oberndorf (Grossmann GmbH & Co. KG, Oberndorf).

Maschinen- und Anlagenführer:

Klassse M2AF2 (Klassenlehrer: Hubert Grimm):

Milena Becker, Geisingen (Aesculap AG/B.Braun Melsungen AG, Tuttlingen).