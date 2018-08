In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte einen Stein gegen die Eingangstüre eines Biomarktes in der Rudolf-Diesel-Straße in Tuttlingen geworfen und dadurch Schaden verursacht. Durch den Wurf des Steins, der von den Tätern mitgebracht wurde, zersprang das Glas einer Türscheibe. Der für den Markt entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Hinweise gehen an die Polizei unter Telefon 07461 / 9410 entgegen.