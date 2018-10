Steiler Aufstieg für Beck und Krause

Die Tennisspieler Moritz Beck und Michael Krause vom TC RW Tuttlingen haben nun an den Turnieren in Haslach und Vaihingen an der Enz teilgenommen und einige LK-Punkte gesammelt. In der neuen Saison, die bereits im Oktober begonnen hat, werden die beiden Donaustädter in einer höheren Leistungsklasse aufschlagen.

Rund 500 Kilometer haben die beiden Tuttlinger für die Turniere zurückgelegt. Krause gewann zwei seiner vier Spiele und stieg mit 1595 während der Saison gesammelten Punkten von der LK 14 in die LK 10 auf. Moritz Beck spielte zwei starke Turniere und siegte in allen vier Spielen souverän. Mit dieser guten Leistung kam er abschließend auf 1350 LK-Saisonpunkte und rückt von der LK 15 in die LK 11 auf.

Mit 43 Saisonsiegen von Krause und 34 Erfolgen von Beck, sowie zusammen 2945 LK-Punkten, sind die beiden Spieler die „LK-Spitzenreiter“ des TC RW Tuttlingen in der abgelaufenen Saison 2017/18. „Moritz Beck ist als Aktiver mit LK 11 stärker und besser als ich mit LK 10, da ich überwiegend bei den Senioren 50 spiele, Dort ist das Spiel doch etwas langsamer, als bei den Aktiven“, meint Krause.