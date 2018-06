Steigende Studentenzahlen

Am Hochschulcampus Tuttlingen werden im Wintersemester 2017 mehr Studenten ihre Ausbildung beginnen als vor einem Jahr. Seit Anfang September haben sich 178 junge Frauen und Männer für einen Bachelor-Studiengang eingeschrieben. Im Wintersemester 2016 waren es nur 165 Erstis.

Die Zahlen, sagt Petra Riesemann, Referentin für Marketing und Kommunikation der Hochschule Furtwangen, können sich aber noch nach oben ändern. „Einige Bewerber haben noch eine Frist für die Einschreibung“, sagt Riesemann. Ein endgültiger Stand für das am Mittwoch, 4. Oktober, beginnende Semester liege der Hochschule Furtwangen erst Ende Oktober vor, erklärt die Pressesprecherin der Hochschule.

Ungefähr gleich sind die Anmeldezahlen für das nächste Semester bei den Studiengängen Produktionstechnik (25 neue Studierende), Mechatronik (23) und Werkstofftechnik (17). Neben dem „Zugpferd“ Medizintechnik (65 Neu-Immatrikulationen) wird auch der neu eingeführte Studiengang Ingenieurspsychologie gut angenommen. Mit 48 Neu-Akademikern sei die Anzahl der verfügbaren Studienanfängerplätze (40) bereits im ersten Semester überschritten worden, sagt Riesemann.

Viele Bewerber für neuen Studiengang Ingenieurspsychologie

„Unsere Bewerberzahlen waren erfreulich“, sagt Pro- und Studiendekan Stephan Messner. Nach der Medizintechnik hätten sich mit 152 Hauptanträgen die meisten Studenten für den neuen Ingeniuerpsychologie-Studiengang interessiert.

„Ich wusste, dass ich Psychologie studieren, später aber nicht als Therapeut arbeiten möchte. Mein Ziel ist es, in die Industrie zu gehen“, sagt Philipp Ehrle aus Stuttgart, der sich für den neuen Studiengang eingeschrieben hat. Sophia Feldmann aus Sipplingen hat sich wegen der Kombination aus Technik und Psychologie für den Studiengang entschieden. „Die Fächer-Mischung und das Erlernen menschenzentrierter Gestaltung von Produkten und Arbeitssystemen haben mich angesprochen“, sagt die Abiturientin.

Mit dem Studiengang Ingenieurspsychologie geht die Tuttlinger Hochschule neue Wege. Zuvor war der Standort mit den Angeboten Medizintechnik, Werkstofftechnik, Mechatronik und Produktionstechnik eine „reine Ingenieursschmiede“ gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Hochschulcampus.

Zusätzlich zu den 178 Studenten haben sich auch 16 Teilnehmer an der International Business School Tuttlingen für das berufsbegleitende MBA-Programm Medical Devices & Healthcare Management angemeldet.

Informationen zu den Studiengängen Medizintechnik, Werkstofftechnik, Mechatronik, Ingenieurspsychologie und Produktionstechnik erhalten Interessierte am Studieninfotag am Mittwoch, 22. November. Um 9 Uhr beginnt die Veranstaltung am Hochschulcampus in Tuttlingen.