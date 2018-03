Stefan Hermann ist der Neue im Rathaus Tuttlingen

Stefan Hermann ist neuer Leiter des Fachbereichs Hochbau bei der Stadt Tuttlingen. Der 42-Jährige trat dieser Tage sein neues Amt an. Er löst Siegfried Klaus ab, der bereits 2017 in den Ruhestand ging. „Ich bin froh, dass diese wichtige Funktion wieder besetzt ist – jetzt ist unsere Führungsmannschaft wieder komplett“, so Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck, der Hermann dieser Tage begrüßte. In den Zuständigkeitsbereich des neuen Fachbereichsleiter fallen vor allem die Planung und Betreuung von Hochbauprojekten sowie das Gebäudemanagement.

Stefan Hermann lebt in Buchheim. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung zum Schreiner, bevor er in Erfurt Architektur studierte. Seine berufliche Laufbahn begann er in verschiedenen Architekturbüros, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung, bevor er ab 2008 Abteilungsleiter Hochbau bei der Stadtverwaltung Rottweil war. „In Tuttlingen reizen mich die vielen Bauprojekte – vor allem, aber nicht nur, die Sanierung der Gymnasien“, so Hermann. Neben der räumlichen Nähe zu seinem Wohnort Buchheim und der Herausforderung einer Führungsposition reizte ihn an der Stelle auch der Kontrast zu seiner bisherigen Aufgabe: „Rottweil ist eine historische Stadt, Tuttlingen hat da eine komplett andere, zukunftsorientierte Struktur.“ (pm)