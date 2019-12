Amtsinhaber Stefan Bär ist der einzige Bewerber für die Wahl des Landrats am 30. Januar 2020. Die Bewerbungsfrist ist am Montagabend abgelaufen.

Die Stelle des Landrats des Landkreises Tuttlingen war im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben. Dass er erneut antreten will, hat der 56-jährige Stefan Bär schon beim diesjährigen Neujahrsempfang des Landkreises angekündigt gehabt. Im Oktober machte er es dann offiziell. Im März 2012 war der ehemalige Fridinger Bürgermeister erstmals zum Landrat gewählt worden. Auf ihn entfielen 24 Stimmen; 22 Stimmen bekam Gegenkandidat Matthias Frankenberg (CDU). Damit trat Bär, bis dahin Fraktionssprecher der Freien Wähler im Kreistag, das Erbe von Guido Wolf an, der zum Landtagspräsidenten von Baden-Württemberg gewählt worden war. Bär wohnt in Fridingen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.