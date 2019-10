Statt Gemälden wartet ein Labor in der Städtischen Galerie

„Der Archipelago des Arnold B und neue Funde aus Karakoto, der schwarzen Stadt im Dschungel“ ist der Titel einer Präsentation aus dem Archiv des Gottlieb Prieber Instituts Zitta/New Paradise (Georgia). Im Beisein zahlreicher Gäste und des Leiters des Instituts, Gerd Hartmann, wurde die Präsentation am Freitagabend in der Galerie der Stadt Tuttlingen eröffnet.

„Sie werden heute Abend sicher überrascht sein, denn statt im Raum mit Gemälden oder Objekten, befinden wir uns heute in einem Labor oder genauer im Archiv Gottlieb Prieber Institut zEgU, Zittau/New Paradise (Georgia)“, erklärte der Vorsitzende des Kunstkreises Tuttlingen, Michael Martin. Ein Team aus Lauffen, Großbritannien und den USA sei zu diesem Zweck nach Tuttlingen gereist, um eine Auswahl der Objekte aus der umfangreichen Sammlung zu zeigen. Kuratiert sei diese Präsentation von Hartmann.

Bei dieser Ausstellung geht es vorwiegend um die Entwicklungsgeschichte des Archipelago und dessen noch immer nicht vollständig geklärten Verbindung zu Karakoto anhand restaurierter Originalfunde, Rekonstruktionen und Repliken. Auch stehen die Rekonstruktion des Energie-Hauptverteilers mit Liquidabscheider, Schwarzwassersammlern, Transformatoren und Kalibrierungseinrichtungen im Mittelpunkt. Die Präsentation in der Städtischen Galerie wird ergänzt durch Radierungen, Gemälde und Originaldokumente. Künstler und Beiratsmitglied Axel Heil aus Dauchingen hat diese Präsentation eingefädelt.

Hartmann sprach als Leiter des Gottlieb Prieber Instituts. Er erläuterte, was die Ziele der Gottlieb Prieber Gesellschaft sind und wer hinter dieser Organisation steckt. Außerdem versuchte er zu erklären, was der Archipelago des Arnold B ist. Drittens: Was ist mit Karakoto, dieser sagenumwobenen schwarzen Stadt, die im Dschungel schlummert, wie und von wem ist sie entdeckt worden? Viele Fragen, die nicht nur dem Redner, auch den Anwesenden im Kopf rumschwirrten. Hartmann meinte: „Das einzige, was ich Ihnen sicher versprechen kann ist, dass wir hier nicht auf alle eine Antwort finden werden, die Sie zufrieden stellt.“

Zuviel und oft zu Widersprüchliches enthalte das Material, das man in den vergangenen 39 Jahren gesammelt habe. So erklärt Hartmann die Namensgebung des Instituts und sprach über das Leben von Prieber. Und er las aus dem Tagebuch des Redners, seiner ersten Reise zum Archipelago, vor und ließ die Anwesenden am Ende mit einem „cliffhanger“ allein, in der Hoffnung, sie mit unpassenden Geschichten genug verwirrt und mit scheinbar unpassenden Geschichten weit vom Weg abgebracht zu haben. Und am Ende schürt er die Hoffnung, dass bei zwei Führungen (am Sonntag, 10. November, 11 Uhr, und am Freitag, 22. November, 18 Uhr) durch die Präsentation doch noch ein hoffnungsvoller Weg beschritten werden kann.