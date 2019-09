Die gut 100 Meter lange Start- und Landebahn des Modellflugvereins Tuttlingen-Nendingen auf dem Bräunisberg haben unbekannte Täter durch wildes Herumkurven und Bremsspuren mit ihren Fahrzeugen unbrauchbar gemacht. Der Rasen ist über die gesamte Länge durch Spuren beschädigt.

Der Vandalismus muss zwischen Mittwochabend, 28. August, und Freitagmorgen, 30. August, passiert sein, wie der Vorsitzende des Modellflugvereins Tuttlingen-Nendingen, Fred Hagen, vermutet. Vereinsmitglieder hätten noch am Mittwoch auf dem Gelände auf dem Bräunisberg oberhalb von Stetten und Nendingen ihre Modellflieger in die Lüfte steigen lassen, und am Freitag wurde die beschädigte Start- und Landebahn mit unzähligen Spuren von Mitgliedern entdeckt.

Die bislang unbekannten Täter hinterließen auf der gesamten Länge der Start- und Landebahn kreisförmige Spuren durch ein wildes und rücksichtsloses Herumkurven und Bremsen, sodass der gepflegte und gemähte Rasen nicht mehr für den eigentlichen Zweck nutzbar ist. Der Verein vermutet, dass die Täter aus den umliegenden Gemeinden kommen müssten, wie aus Mühlheim, Stetten oder Nendingen, da der Flugplatz auf dem Bräunisberg nicht weitläufig bekannt ist.

Die Modellflieger mit ihren kleinen Rädern können so nicht mehr wie gewünscht landen. Die Gefahr ist groß, dass sich die teuren Flugzeuge in den Spuren verfangen, sich überschlagen oder der Modellflieger anderweitig Schaden nimmt. „Wir haben den Rasen in den vergangenen Tagen einigermaßen gerichtet, sodass Start und Landung unter erschwerten Bedingungen überhaupt irgendwie möglich sind“, sagte Fred Hagen unserer Zeitung. Der Schaden belaufe sich auf rund 2000 Euro, da der Rasen auf der gesamten Fläche neu eingesät werden muss. Das soll laut dem Vorsitzenden diesen Herbst passieren.

Die Polizei Mühlheim hat die Sachbeschädigung aufgenommen. Anhand der registrierten und vorgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass es sich um zwei Fahrzeuge handelt. Neben einem normalen Auto liege die Vermutung nahe, dass es sich bei dem zweiten Fahrzeug um ein Quad, ein Geländefahrzeug, handeln dürfte.

Die Sitzgelegenheiten, die Masten für die Netze und die Vereinstafel mit Informationen haben die Täter außen vor gelassen, sodass davon auszugehen ist, dass die Fahrer die strafbare und verbotene Aktion nicht mutwillig gegen den Modellflugverein, beispielsweise aus Hass, gerichtet haben, sondern weil sie auf der gemähten und gepflegten Rasenfläche ganz gezielt eine ideale Gelegenheit zum Herumkurven fanden.

Mit solchen Schleuderübungen habe der Verein „immer wieder“ zu tun, „meist aber im Winter, wenn die Start- und Landebahn mit Schnee bedeckt ist“, sagte Hagen. Dadurch, dass der Schnee dazwischen ist, sei der Schaden im Winter nicht so groß – verboten ist es dennoch. Überhaupt weist ein großes Hinweisschild vor dem Betreten des Vereinsgeländes auf dem Bräunisberg darauf hin, dass die Benutzung des Fluggeländes für Nichtmitglieder verboten ist.

Der Modellflugverein Tuttlingen-Nendingen hat für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung von 200 Euro ausgesetzt. Hinweise behandelt der Verein vertraulich, sie sollten an den Vorsitzenden Fred Hagen gerichtet werden, Telefon 07461 / 76605.