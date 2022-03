Start der Motorradsaison: Polizei gibt Tipps für Biker und andere Verkehrsteilnehmer

Fast durchweg sonnige Märztage und steigende Temperaturen haben in den vergangenen Wochen viele Menschen dazu bewogen, die Wohnung zu verlassen und das Wetter zu genießen. Auch viele Bikerinnen und Biker nutzten die Tage und starteten schon früh die Motorradsaison. Doch für den ein oder anderen blieben die ersten Ausfahrten nicht ohne Folgen.

Die Saison ist noch jung, dennoch musste sich die Polizei in den vergangenen Tagen bereits mit ersten Motorradunfällen befassen. Gerade zum Saisonbeginn schnellen die Unfallzahlen mit beteiligten Motorradfahrern laut Polizei in die Höhe. Sowohl in Emmingen-Liptingen als auch in Fridingen sind beispielsweise am Wochenende Motorradfahrer gestürzt.

Zwei Unfälle allein am Sonntag

Am Sonntagnachmittag ist ein 29-jähriger Motorradfahrer zwischen dem Ortsausgang Emmingen und den Pestkreuzen verunfallt. In einer langgezogenen Linkskurve kurz nach dem Ortsende Emmingen wollte er einen vorausfahrenden VW Golf überholen, teilt die Polizei mit. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Biker unmittelbar nach dem Ansetzen des Überholvorganges ins Schleudern und prallte mit der Suzuki in das Heck des Golfs, teilt die Polizei weiter mit. Der Biker stürzte auf die Fahrbahn und zog sich – nach ersten Erkenntnissen – nur leichte Verletzungen zu.

Ebenfalls am Sonntagnachmittag hatte ein weiterer Motorradfahrer laut Polizei Glück im Unglück. Ein 37-Jähriger war demnach gegen 15.30 Uhr mit einer Harley-Davidson mit anderen Motorradfahrern auf der L 277 vom „Knopfmacher“ in Richtung Fridingen unterwegs. Vermutlich kam er infolge eines Fahrfehlers in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den parallel zur Straße verlaufenden Grünstreifen, teilt die Polizei weiter mit. Der Fahrer blieb unverletzt.

275 Motorradunfälle im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei für den Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz 275 Motorradunfälle. Bei diesen Unfällen wurden 250 Personen teils schwer verletzt. Zwei Biker erlitten tödliche Verletzungen.

Vorwiegend setzten die Motorradfahrer und Bikerinnen dabei selbst die Unfallursache, meist durch nicht angepasste Geschwindigkeit. Um solche Unfälle möglichst zu vermeiden, appelliert das Polizeipräsidium Konstanz auch dieses Jahr wieder an die Motorradfahrer und Fahrerinnen und mahnt – nicht nur zu Saisonbeginn – zur vorsichtigen und besonnenen Fahrweise.

Polizei kündigt Kontrollen an

Aber auch die anderen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die nun wieder am Verkehr teilnehmenden Biker sowie deren Besonderheiten zu achten. Gerade zu Saisonbeginn bergen die leicht zu übersehende schmale Silhouette der Biker und die möglicherweise unterschätzte Geschwindigkeit der Motorräder erhebliche Gefahren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Insbesondere an beliebten Motorradstrecken will die Polizei Kontrollen durchführen. Nicht nur die Einhaltung bestehender Geschwindigkeitsbeschränkungen wird dabei überwacht, sondern auch der technische Zustand der Zweiräder. Verstöße werden von der Polizei konsequent geahndet, kündigt die Behörde an. Grund für die Kontrollen sind unter anderem Beschwerden von Anwohnern von stark befahrenen Motorradstrecken.

Bevor Motorradfahrer ihr Fahrzeug wieder ausführen, sollte das Zweirad überprüft werden. Fragen, die es zu klären gilt, sind unter anderem: Sind Bremsen und Beleuchtung in Ordnung? Gibt es undichte Stellen an der Maschine oder gar lose Teile? Wie die Polizei betont, sei bei dieser Überprüfung auch die Kontrolle des Reifendrucks und des Profils unverzichtbar. Ein zu niedriger Fülldruck oder abgefahrenes Reifenprofil beeinflussen das Fahrverhalten des Motorrades wesentlich.

Checkliste der Polizei:

Um unfallfrei und unbeschadet durch die anstehende Motorradsaison zu kommen, gibt die Polizei einige Tipps:

kontrollieren Sie vor dem Start die technischen Einrichtungen ihres Motorrades auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit – stimmen Luftdruck und das Profil, sind Bremsen und Beleuchtung in Ordnung, gibt es lose Teile oder undichte Stellen an der Maschine? Sollten Sie unsicher sein, bringen Sie das Motorrad einem Fachhändler zur Inspektion.

verwenden Sie für die Fahrt mit dem Zweirad entsprechende Schutzkleidung und einen geeigneten Schutzhelm – wer darauf verzichtet, riskiert Gesundheit und Leben. Eine Biker-Warnweste macht Sie für andere Verkehrsteilnehmer weithin sichtbar und minimiert zusätzlich das Unfallrisiko.

achten Sie auch auf Ihre körperliche Fitness, Ihre mentale Verfassung und Konzentrationsfähigkeit. Machen Sie während der Fahrt genügend Pausen.

nehmen Sie wenn möglich an einem Fahr- und/oder Sicherheitstraining teil, um ihr Fahrkönnen zu überprüfen, sich wieder langsam an ihrer Maschine, deren Besonderheiten und auch an Schräglagen in Kurven sowie das Halten der Balance auf zwei Rädern zu gewöhnen.

behalten Sie stets eine defensive und vorausschauende Fahrweise bei, vor allem in folgenden Situationen: Linksabbieger, Gegenverkehr, tiefstehender Sonne, feuchte Straßenabschnitte, Straßenschäden, verschmutzte Fahrbahn, landwirtschaftliche Fahrzeuge

fahren Sie immer mit eingeschaltetem Licht und schauen Sie bei Ihrer Fahrt weit voraus; achten Sie auf genügend Abstand zum Vorausfahrenden und beim Überholen

reduzieren Sie vor Kurven rechtzeitig Ihre Geschwindigkeit – insbesondere, wenn diese nicht vollständig einsehbar sind – und schneiden Sie Kurven nicht.

wenn Sie in der Gruppe unterwegs sind, fahren Sie defensiv und überholen Sie innerhalb der Gruppe nicht

nach dem Abstellen sichern Sie Ihr Motorrad mit einem guten Schloss; sellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst nur auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab.