Start der christlich-muslimischen Friedensgebete

Seit diesem Jahr werden die Tuttlinger viermal über das Jahr verteilt - zweimal in muslimischen Gemeinden, zweimal in christlichen - zu „Friedenstreffen“ eingeladen, um gemeinsam um Frieden zu bitten und sich näher kennenzulernen.

Am 3. Oktober begann die Reihe in der noch unfertigen DITIB-Moschee. Die Gäste waren unter anderem bosnisch-muslimisch, methodistisch, evangelisch und katholisch und wurden vom 1. Vorsitzenden, Herrn Inamlica, freundlich begrüßt.

Wie für alle Treffen vereinbart, gab es am Anfang Informationen. In diesem Fall führte der junge zweite Vorsitzende der DITIB-Gemeinde, Herr Ügür, durch den Rohbau der künftigen Moschee und erklärte die geplanten Räume sowie die nächsten Bauabschnitte. Fast alles machen die türkischen Mitbürger in Eigenleistung - ohne Zuschüsse des türkischen Staates, dafür mit umso mehr Spenden der Mitglieder. Beeindruckend ist die Größe des Gebäudes mit Räumen für Unterricht, Vorträge, Besprechungen sowie für Elternarbeit, auch in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen. Der letzte Bauabschnitt war die Holzkonstruktion für die Kuppel im Gebetssaal, die von einer Mühlheimer Zimmerei realisiert wurde. Die nächsten Schritte werden sein: Einbau einer Großküche und einer Fußbodenheizung mit Estrich.

Den zweiten Programmpunkt, ein kurzes gemeinsames Friedensgebet, übernahm dann Frau Kalabalik, die junge Imamin. In ihrem Gebet bat sie um Respekt vor und Geduld mit den Menschen anderen Glaubens und um ein rücksichtsvolles Zusammenleben in Tuttlingen.

Als drittes Element waren alle eingeladen zu Essen und Trinken, was bei dem großzügigen Buffet gern angenommen wurde. Etlichen Gästen wurden am Schluss sogar noch reichlich türkische Leckereien nach Hause mitgegeben.

Diese erste Veranstaltung im Rahmen des christlich-muslimischen Dialogs kam bei allen Beteiligten gut an. Von verschiedenen Seiten wurde die ungezwungene, offene Atmosphäre lobend erwähnt; ebenso die zunehmend leichtere Verständigung in deutscher Sprache, die für die inzwischen dritter Generation von Muslimen selbstverständlich ist.

Die Pax-Christi-Gruppe TUT, die bisher mit der Organisation der Friedensgebete betraut war, und sich seit über zwanzig Jahren für einen ehrlichen Austausch der verschiedenen Glaubensrichtungen und Nationalitäten einsetzt, ist zuversichtlich, dass dieses Anliegen weiter Gestalt annimmt - für ein gelungenes Zusammenleben.