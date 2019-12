Starke Stimmen bescheren „Christmas Moments“

Weihnachtliche Momente haben am Mittwochabend mehr als 500 Zuhörer mit den „Christmas Moments“ in der Tuttlinger Stadthalle erlebt.

Bei der weihnachtlichen Bühnenshow des Produzenten Thomas Schwab, der den Abend am Klavier begleitete, schlugen die Herzen im Großen Saal der Stadthalle gleich mehrfach höher. Das lag zum einem an dem „Christmas Moments“-Ensemble, bestehend aus mitreißenden Stimmen und an mehreren Vollblutmusikern, die als Schwab-Band in Erscheinung traten, ihr Instrument voll im Griff hatten und es auf die Gesangstalente abstimmten.

Die Qualität und die Abwechslung der Stimmen ließ nichts vermissen und war ein Merkmal der „Christmas Moments“. Die in Indonesien geborene Aloysia Astari hatte deshalb keine große Mühe, um die mehr als 500 Zuhörer von ihrem Gesang zu überzeugen.

Die Musical-Sängerin begann mit dem Stück „Driving home for Christmas“. In Aktion fiel vor allem Andreas Steffens am Saxophon auf, der bei dieser und so manch anderer Darbietung mit Solo-Einlagen herausragte und den Weihnachtstiteln mit seinem Blasinstrument einen eigenen Stempel aufdrückte.

Die meiste Kraft, sowohl in ihrer Stimme, als auch im Ausdruck, besitzt die Amerikanerin Sidonie Smith. Lautstark präsentierte sie „Do you hear what i hear“. Ihrer Dominanz und Ausdrucksstärke setzte sie zu jeder Zeit gekonnt in Szene. Die beiden Frauen brillierten auch gemeinsam mit Dominik Steegmüller als eine Einheit, die als Trio den Weihnachtsklassiker „Jingle Bells“ sangen.

Der Stimmungsmacher David Moore als weiterer Gesangssolist verkörperte den männlichen Teil von Sidonie Smith. Zusammen erreichte das Duo mit ihren Stimmen und dem Welthit „The Prayer“ einen der Höhepunkte am Mittwochabend.

Die Berlinerin Daniela Tweesmann versetzte mit „Oh holy night“ in weißer festlicher Garderobe auch den Letzten in Weihnachtsstimmung und holte den Heiligen Abend vorzeitig in die Stadthalle. Die Outfits der Sänger wechselten nahezu bei jedem Auftritt und harmonierten farblich mit dem Gesamtbild. Das Bühnenbild verstärkte die weihnachtliche Atmosphäre in der Stadthalle mit mehreren Christbäumen einem Sternenhimmel im Hintergrund sowie den passenden Licht- und Nebeleffekten. Die Gesangssolisten verstummten kurz vor der Pause für wenige Sekunden auf der Bühne und hoben die Schilder mit der Aufschrift „Steh auf für Liebe und Respekt“ ins Publikum.

Lustige und nachdenkliche Momente erlebte das Publikum auch mit Schauspieler Stefan Konrad. Zuerst kommt „der Tollpatsch“ zu spät, denn „im Himmel ist die Hölle los“, behauptete er. Dann er zählt er von seinem Leid, dass sich seine „lieben Verwandten“ alle an Weihnachten angekündigt hätten und so mancher von ihnen im „Weihnachtsdekorationsrausch“ sei. Auch nachdenkliche Töne in Form von Weihnachtsgedichten hatte er dabei. Am Ende fragte er in die Runde: „Wie viel Zeit habt ihr dieses Jahr denen geschenkt, die euch wichtig sind? Und wie viel Zeit habt ihr verschenkt?“.

Egal welcher Auftritt des Ensembles dazu geführt hat – am Schluss der „Christmas Moments“ hielt es kein Zuhörer mehr in den Sitzen. Im Stehen klatschten sie zum Titel „Every praise“, den alle Sänger auf der Bühne darboten. Eine Zugabe lieferte unter anderem Aloysia Astari und markierte mit ihrem Einfühlungsvermögen und viel Gefühl zum Song „Noel“ einen weiteren Höhepunkt.