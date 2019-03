Starke „99er“ schießen SV Zimmern zu Auftaktsieg

Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat Wiedergutmachung für die 0:5-Klatsche beim 1. FC Saarbrücken betrieben. Gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf gab es drei Punkte. Einen Sieg verbuchte auch Landesligist SV Zimmern, während Liga-Konkurrent FV 08 Rottweil wie erwartet leer ausging.

Regionalliga

TSG Balingen – TSV Eintracht Stadtallendorf 3:1 (1:0). Die Gastgeber kamen nur schwer in die Gänge. In den ersten 45 Minuten blieb auf beiden Seiten vieles Stückwerk. Ein Lattentreffer von Nils Schuon war die magere Ausbeute für die Balinger. Dies änderte sich im zweiten Durchgang. Die TSG legte deutlich zu und ging in der 48. Minute durch Lukas Foelsch in Führung. Damit meldete sich der Torschütze nach sieben Monaten Verletzungspause eindrucksvoll zurück.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später legten die Gastgeber bereits nach. Marc Pettenkofer bugsierte eine scharfe Flanke von Kaan Akkaya zum 2:0 über die Torlinie. Balingen ließ nicht nach, verpasste es aber trotz guter Möglichkeiten den dritten Treffer nachzulegen. In der 67. Minute war es aber doch soweit. Erneut Pettenkofer traf nach einem feinen Zuspiel von Foelsch zum 3:0. Die Partie war frühzeitig entschieden. Aus dem Nichts kamen die Gäste aus Hessen in der 78. Minute durch Torjäger Felix Nolte noch zum Endstand.

TSG Balingen: Binanzer – Eisele, Schmitz, Pflumm, Müller, Schreyeck, Schuon, Foelsch (72. Seemann), Akkaya (75. Küley),Vogler, Pettenkofer (82. Kurth). – Tore: 1:0 (48.) Foelsch, 2:0 (50.), 3:0 (67.) beide Pettenkofer, 3:1 (78.) Nolte. - Zuschauer: 750. – Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Kandern).

Landesliga

FC Holzhausen – FV 08 Rottweil 5:0 (1:0). Am Ende stand ein Ergebnis, das nicht unbedingt überraschend war. Allerdings war der Spielverlauf nicht so deutlich, wie es das Ergebnis ausdrückte. „0:5 ist am Ende brutal. Aber wir haben über weite Strecken gut dagegen gehalten. Nach dem 0:2 mussten wir mehr riskieren. Die letzten drei Gegentore fielen alle nach Kontern“, stellte Rottweils Sportkoordinator Oliver Wanner nach der Niederlage beim Tabellendritten fest.

Dem Gastgeber war anzumerken, dass der schwache Start aus der Winterpause mit nur einem Punkt aus zwei Spielen nicht spurlos an der Mannschaft von Trainer Onur Hepkeskin vorbei gegangen war. Auch im dritten Duell gegen ein Kellerkind der Liga blieb der Meisterschaftsmitfavorit vieles schuldig und zeigte erst in der Schlussphase seine Qualitäten. Bis zum 2:0 blieb vieles Stückwerk. „Wir hatten unsere Chancen. Wenn uns da ein Treffer gelungen wäre, hätte das Spiel einen anderen Verlauf nehmen können“, meint Wanner.

Letztlich wurde es für die Schwarz-Gelben zu einem frustrierenden Nachmittag. „Unsere Jungs haben ordentlich gespielt. Die Niederlage fiel um zwei, drei Tore zu hoch aus. Das Ergebnis hatte unsere Mannschaft nicht verdient“, stellte Wanner fest.

Da die Konkurrenz im Kampf um den Relegationsplatz am vergangenen Spieltag nicht gewann, bleibt es für Rottweil bei sieben Punkten Rückstand. „Es hat sich nicht großartig etwas verändert. Wir wissen, dass wir am kommenden Samstag gegen den SV Nehren gewinnen müssen, wenn wir noch eine kleine Chance haben wollen“, erklärt der Rottweiler Sportkoordinator. Dann sollten die Leistungsträger Simon Kläger und Kevin Garcia wieder einsatzfähig sein.

SV Zimmern – TSV Ofterdingen 5:1 (3:0). Der Auftakt ist gelungen. Der SVZ hat sein erstes Spiel nach der Winterpause für sich entschieden. „Für uns war es wichtig mit einem Sieg zu starten, damit wir den Vorsprung auf die Abstiegsränge vergrößern konnten und ein positives Erlebnis hatten“, betonte SVZ-Spartenleiter Erwin Beck.

Die junge SVZ-Mannschaft – sechs Spieler des 1999er-Jahrgangs standen im Kader – zeigte eine gute Leistung. „Wichtig war, dass wir früh in Führung gegangen sind“, stellte Beck fest. Mit Luca Barroi trug sich gleich ein junger Spieler in die Torschützenliste ein. Auch der zweite Treffer ging auf das Konto eines „99ers“. Simon Bok zeichnete sich für das 2:0 verantwortlich.

Es wurde deutlich sichtbar, dass der Generationswechsel beim SVZ begonnen hat. Auch Jannik Thieringer (1997), Ismail Esen (1998) oder Kevin Müller (1997), die ebenfalls im ersten Punktspiel nach der Winterpause zum Einsatz kamen, zählen zu den aufstrebenden Nachwuchskräften.

„Es war vor der Saison klar, dass diese Spieler ihre Chance bekommen werden“, erklärte SVZ-Trainer Patrick Fossè, der schon in der Vorrunde auf den eigenen Nachwuchs baute. Woche für Woche zeigen die jungen Spieler, dass sie an ihren Aufgaben wachsen und den Sprung von der Jugend in den aktiven Bereich fast schon geschafft haben. „Es werden sicherlich bei dem einen oder anderen Spieler auch Rückschläge kommen. Aber das ist normal. Wichtig ist, dass die Jungs schon gezeigt haben, dass sie in der Landesliga bestehen können“, meinte Fossè.

Unter Druck setzen will er die vielen jungen Spieler aber nicht. Deshalb hat sich der zum Ende der Saison ausscheidende SVZ-Trainer auch auf keine Platzierung für diese Saison festgelegt. „Wir wollen eine bessere zweite Saisonhälfte spielen als uns dies in der Vorrunde gelang“, sagt Fossè. Mit dem zweiten Sieg in Folge ist der Auftakt auch schon einmal gelungen.