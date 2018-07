Stark: TTC Tuttlingen besiegt Mössingen

Vor allem am mittleren Paarkreuz erspielten sich die Gastgeber am Sonntag klare Vorteile. Mit diesem Erfolg gelang es den Donaustädtern, sich von den hinteren Plätzen absetzen. Nach der Niederlagenserie zum Ende der Vorrunde ging die Mannschaft nicht ohne Druck in diese Partie, galt es doch, ein weiteres Abrutschen in Richtung Abstiegszone zu verhindern. Diese Ängste sollten sich im Spiel gegen Mössingen jedoch bald zerstreuen. Schon früh gingen die Tuttlinger in Führung, nachdem die alte Doppelstärke wiederbelebt worden war.

Beim 3:0-Erfolg über Michael Meister und Piotr Chmielak bewiesen Detlef Stickel und der wiedergenesene Volker Schneider einmal mehr, dass sie wohl zu den besten Paarungen der Liga zählen. Auch Niki Schärrer und Sebastian Fader zeigten gegen das Spitzendoppel der Gäste eine starke Leistung, mussten aber eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Den wichtigen zweiten Punkt für den Tabellensiebten erzielten Marian Pudimat und Thomas Fader. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kamen die beiden jungen Spieler noch zu einem klaren 3:1-Erfolg.

Diese Führung sollten sich die Tuttlinger nicht mehr wegnehmen lassen. Nach dem erwarteten Sieg von Stickel gegen Meister zeigte der auf Position zwei aufgerückte Schärrer, dass er in der dünnen Luft des vorderen Paarkreuzes gut mithalten kann. Gegner Andrzej Truszczynski musste über die volle Distanz gehen, um den Schweizer zu bezwingen.

Den Grundstein für den klaren Erfolg gegen den Tabellenachten legte das mittlere Paarkreuz, das in der Besetzung Volker Schneider/Pudimat zu einem der besten in der Verbandsliga zu zählen ist. Das untermauerten die beiden Studenten eindrucksvoll. Mit insgesamt vier Einzelsiegen holten sie die Maximalausbeute.

Harte Vorhand-Topspins

Beim Stand von 5:2 musste sich Sebastian Fader seinem Gegner Jürgen Eisele denkbar knapp geschlagen geben. Thomas Fader sorgte in seinem Einzel gegen Steffen Leuze dafür, dass die Gäste nicht gefährlich näher rückten. Mit seinen harten Vorhand-Topspins störte Fader immer wieder das gefährliche Blockspiel seines Gegners empfindlich.

Im Duell der Spitzenspieler hatte Stickel gegen Truszczynski das Nachsehen. Doch diese Niederlage schmerzte nicht sonderlich, konnte der TTC doch die folgenden drei Spiele gewinnen. Schärrer musste sich über fünf Sätze gegen Meister mühen, Pudimat und Schneider kamen zu deutlichen Erfolgen.