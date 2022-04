Tuttlingen bekommt ein neues Parkhaus

Tuttlingen soll ein neues Parkhaus bekommen: entweder auf dem Parkplatz des Tuwass’ oder auf dem vorderen Teil des Donauspitz. Die Kosten belaufen sich auf mindestens 4,3 Millionen Euro, die die Stadt Tuttlingen jedoch nicht alleine tragen muss.

Am Montag entscheidet der Gemeinderat darüber, an welchem der beiden Orte das Parkdeck gebaut wird. Wahrscheinlich wird es der Tuwass-Parkplatz sein, denn der Technische Ausschuss und die Stadtverwaltung waren am Donnerstag bereits mehrheitlich einig, dass diese Variante die bessere sei.

Eine Machbarkeitsstudie, angefertigt von einem Ulmer Architektenbüro, zeigt: Im Vergleich zum Donauspitz sei ein Parkdeck vor dem Tuwass einfacher zu bauen und biete mehr Parkplätze, als auf dem Donauspitz realisierbar wären.

Zu groß und klobig fürs Donauufer?

„Am Anfang waren wir Feuer und Flamme für den Standort Donauspitz“, sagte Stefan Hermann, Leiter des Fachbereichs Hochbau. Doch: Aufgrund des Untergrunds müsse man dort mit Bohrpfählen arbeiten, was die Kosten sehr in die Höhe treibe. Schwierig sei es auch, eine Fassade zu gestalten, die gut zur Donau und dem Ufergelände passe. „Es wäre ein großer Eingriff an einer sehr attraktiven Stelle“, spricht er optische Überlegungen an.

Mindestens vier Millionen Euro

Egal, wo das neue Parkdeck entstehen wird: Teuer wird es in beiden Fällen. Bei rund 4,9 Millionen Euro liegen die Kosten für die Version beim Tuwass – dort würden in einem 14 Meter hohen Gebäude 199 zusätzliche Parkplätze entstehen. 4,3 oder 4,6 Millionen Euro kostet ein Parkdeck auf dem Donauspitz – und zwar je nachdem, ob es als Stahlverbund- oder Massivbauweise gebaut werden würde.

Auf dem Donauspitz würden dadurch rund 133 bis 160 zusätzliche Parkplätze entstehen. Alleine tragen muss die Stadt Tuttlingen die Kosten jedoch nicht: Wie Oberbürgermeister Michael Beck ansprach, gäbe es dafür großzügige Förderungen, mittels derer 50 bis 70 Prozent der Baukosten gedeckt seien.

Vier Räte sind nicht einverstanden

Der Technische Ausschuss stimmte mehrheitlich zu, das Parkdeck vor dem Tuwass zu bauen. Vier Räte hätten den Neubau hingegen lieber auf dem Donauspitz: Franz Schilling (CDU), Michael Meihack, Michael Wolf (beide Freie Wähler) und Uwe Schwartzkopf (LBU).

Meihack hatte vor der Abstimmung einen Antrag gestellt, den Standort Donauspitz zu bevorzugen – doch dieser wurde von den Ratskollegen abgelehnt. Schwartzkopf argumentierte mit einer besseren Erreichbarkeit: „Für die Innenstadt wäre es wichtig, wenn das Parkhaus am Donauspitz ist und nicht hinten am Tuwass.“