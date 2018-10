Standarte des Fanfarenzugs Durchhausen ist 25 Jahre alt

Die Standarte des Fanfarenzuges in Durchhausen ist vor 25 Jahren mit einem großen Festwochenende ihrer Bestimmung übergeben worden. Im Rahmen eines Festgottesdienstes segnete Pfarrer Brencher die Standarte. Rund um den Gottesdienst gab es zur Eröffnung ein Fußballfreundschaftsspiel mit Gästen aus Thüringen und ein Fanfaren-Weinfest mit vielen Fanfarenzügen in der Gemeindehalle. Am Tag darauf ging das Fest nach dem Gottesdienst weiter mit einem Sternmarsch von mehreren befreundeten Fanfarenzügen. Der Fanfarenzug Durchhausen wurde im Jahr 1982 gegründet. Bereits im elften Jahr der Vereinsgeschichte konnte eine Standarte angeschafft werden, die mit Einnahmen von Veranstaltungen und Spenden finanziert wurde. Seit 1993 begleitet sie nun den Verein bei Auftritten und besonderen Anlässen, beispielsweise am Volkstrauertag und bei der Fronleichnamsprozession.