Stadtwerke nehmen Brunnen außer Betrieb

Der November bringt die ersten Nachtfröste und die Temperaturen sinken weiter. Die Stadtwerke Tuttlingen (swt) werden daher die Trinkwasserbrunnen in der Stadt außer Betrieb nehmen, um diese vor Frost zu schützen. Ebenso empfiehlt die swt, auch im privaten Bereich rechtzeitig an den Schutz von Wasserohren zu denken.

Damit die drei swt-Trinkwasserbrunnen in der Weimarstraße, in der Nendinger Allee und in Möhringen schadenfrei über den Winter kommen, wird die swt diese in den nächsten Tagen witterungsbedingt außer Betrieb nehmen. Auch wenn tagsüber noch warme Temperaturen vorherrschen, so sind die nächtlichen Minustemperaturen oft Ursache, dass Wasserleitungen im Garten oder Wasserzähler einfrieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke Tuttlingen. Friert ein Wasserzähler oder eine -leitung ein, können erhebliche Kosten entstehen, die man aus eigener Tasche bezahlen muss. Nicht nur für den Austausch und die Fachkraft. Auch später im Frühjahr, kann eine auftauende, geplatzte Wasserleitung schnell den ganzen Keller unter Wasser setzen. Diese Schäden können vermieden werden, wenn man rechtzeitig daran denkt, die Wasserleitung und damit den Wasserzähler zu schützen.