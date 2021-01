Stadtwerke erhöhen den Wasserpreis

Die Stadtwerke Tuttlingen GmbH passt zum 1. Februar 2021 die Wasserpreise für Trinkwasser um 0,11 Euro pro Kubikmeter an. Grund hierfür sind laut einer Pressemitteilung im Wesentlichen notwendige Investitionen in das Wassernetz und die Wassergewinnung.

Für 1000 Liter Trinkwasser bezahlen die Tuttlinger künftig 2,29 Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das sind elf Cent mehr als bisher. Ein Vier-Personen-Musterhaushalt mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 150 Kubikmeter bezahlt künftig 16,50 Euro mehr im Jahr, rechnen die Stadtwerke vor.

Der jährliche Grundpreis bleibt allerdings unverändert. Von der Anpassung ist lediglich der verbrauchsabhängige Arbeitspreis betroffen.

Seit über zwei Jahren seien die Wasserpreise stabil, obwohl man in den vergangenen zwei Jahren über fünf Millionen Euro in die Wasserversorgung investiert habe, schreiben die Stadtwerke. Das Wassernetz in Tuttlingen sei stark veraltet, rund die Hälfte der Rohre wurde vor 1979 verlegt und sind folglich 40 Jahre und älter. Alte Rohre verlieren viel Wasser und sind anfällig für Rohrbrüche. Durch umfassende Sanierungsarbeiten werde der Investitionsstau sukzessive aufgearbeitet, um auch in Zukunft die Qualität der Wasserversorgung in Tuttlingen zu sichern.

Rund 65 Prozent des Tuttlinger Wassers stammt aus eigenen Quellen von den Wasserwerken Riedgraben und Tiefental. Das kleinere Wasserwerk Tiefental wurde in den vergangenen drei Jahren in einer Sanierungsmaßnahme rundum erneuert. Die Stadwerke investierte insgesamt 1,9 Millionen Euro in neue Quellfassungen, neue Wasserspeicherkammern und eine neue Aufbereitungsanlage. Eine ähnlich umfassende Sanierung kündigt sich auch im deutlich größeren Wasserwerk Riedgraben (Richtung Nendingen) an, das allein 58 Prozent des Tuttlinger Wassers liefert.

Auch der Fernwasserbezug, welcher im Wesentlichen durch die Bodenseewasserversorgung erfolgt, wurde in den vergangenen Jahren teurer. Hintergrund ist, dass die Bodenseewasserversorgung ebenfalls in neue Anlagen und Technik investieren muss, um die verlässliche Versorgung weiterhin zu sichern. Gerade lange Trockenheitsphasen im Sommer und Beschädigungen durch die Quagga-Muschel an Entnahmestationen verursachen hohe Kosten, welche dann an die Abnehmer wie die Stadtwerke weitergegeben werden.

Dennoch liege der SWT-Wasserpreis in Tuttlingen auch nach der Preisanpassung noch im landesweiten Mittelfeld.