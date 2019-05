Stadtspaziergang lässt hinter die Kulissen blicken

Eine kleine Schar Interessierter hat das Angebot von ProTUT wahrgenommen zu einem „Stadtspaziergang der besonderen Art“. Fünf Betriebe, darunter Engelapotheke, Anima, Vaude Store, Optikhaus Ströble und Hörhaus Tuttlingen waren mit dabei. Stadtführer Mathias Schwarz erzählte zuerst kurz von der Stadtgeschichte Tuttlingens. Dann ging es zur ersten Station.

In der Engelapotheke gab Apotheker Rainer Koch den Blick in die hinteren Räume frei. Vorbei ging es an Medikamentenschubladen, Computerarbeitsplatz, Lager bis ins Labor. Koch erklärte laut Pressemitteilung, wie viele Arbeitsschritte und Kontrollstationen nötig seien, um ein Medikament selbst herzustellen. Zum Abschluss fertigte der Apotheker eine Handcreme an. Exaktes Abwiegen und absolute Hygiene seien Grundvoraussetzung für eine hohe Qualität.

Danach ging´s weiter Richtung Wöhrden. Im Sternerestaurant Anima zeigte Sternekoch Heiko Lacher eine Auswahl der am frühen Morgen gesammelten Wildkräuter, die fester Bestandteil der Küche sind. Lacher erzählte, dass grundsätzlich alle Bestandteile einer Pflanze oder eines Stücks Fleisch komplett verwertet werden. Regionalität und Frische stünden im Vordergrund.

Im Vaude Store stellte Inhaber Jörg Sutter die Philosophie der Firma vor. An der evangelischen Stadtkirche gab es vom Stadtführer viel Wissenswertes über Bau, Fassade und Kirchturm.

Im Optikhaus Ströble zeigte Augenoptikermeister Andreas Ströble, wie wichtig das fachgerechte Ausmessen der Sehstärke für die optimale Qualität der Sehhilfe sei. Anhand moderner Technik könnten heute auch kleinste Fehlsichtigkeiten korrigiert werden. Die Teilnehmer konnten miterleben, wie viel handwerkliches Können nötig ist, bis eine neue Brille fertig ist, so die Mitteilung.

Vom Auge zum Ohr ging es ein Stockwerk höher ins Hörhaus Tuttlingen. Hörakustikmeister Torsten Saile zeigte anhand von Simulationen über Kopfhörer, wie unterschiedlich Hören mit verschiedenen Hörgeräten sein kann. Mit der Vorstellung eines Ohrscanners wurde gezeigt, wie ein Ohr heutzutage vermessen und exakt abgestimmt wird.