Stadtreinigung macht Tuttlingen frühlingsfrisch

Mit Hochdruckreiniger, Citysauger und der Kehrmaschine gehen die Mitarbeiter des Teams der Stadtreinigung des Tuttlinger Baubetriebshof dieser Tage durch die Innenstadt und sagen dem Dreck den Kampf an, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Nach dem langen und harten Winter seien viele Verschmutzungen übrig geblieben. Beim alljährlichen Frühjahrsputz wird diesen mit den ersten Sonnenstrahlen zu Leibe gerückt. Übrig bleiben im besten Fall saubere Straßen und blitzende Stadtmöbel, wie Bänke, Schilder und Mülleimer. Nachdem die Innenstadt fertig geputzt wurde, wird nach und nach in den Außenbereichen der Stadt ebenfalls der Frühjahrsputz gestartet.

Zeitgleich waren Mitarbeiter der Stadtgärtnerei unterwegs und haben die Beete und Blumenkästen im Stadtgebiet mit fröhlichen und bunten Frühjahrsblumen bepflanzt.