Stadtradeln: Tuttlingen will den Titel unbedingt verteidigen

Fotowettberwerb: Zum diesjährigen Stadtradeln gibt es erstmals einen Fotowettbewerb, teilt die Stadtverwaltung mit. Veranstaltet wird er von der Stadt Tuttlingen gemeinsam mit dem Medienpartner des Wettbewerbs, Gränzbote/Schwäbisch Media. Wer radelt, tut etwas für seine Gesundheit und für das Klima. Das ist allgemein bekannt. Radfahrer sehen die Welt aber auch mit anderen Augen, heißt es in der Mitteilung weiter. Und darum geht es im Fotowettbewerb. Gesucht werden die schönsten Fotos, die Tuttlingen und Umgebung aus der Sicht der Fahrradfahrenden zeigen. Die Teilnehmenden werden daher aufgefordert, Kamera oder Smartphone mitzunehmen, zwischendurch mal abzusteigen und Eindrücke festzuhalten. Bei der Wahl der Motive sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Ob Lieblings-Radelziele, das eigene Bike, künstlerisch in Szene gesetzt oder Kurioses am Wagesrand – alles ist möglich. Die Motive sollten als jpg bis zum 18. Juli an die E-Mail-Adresse des Medienpartners Schwäbisch Media (stadtradeln.tuttlingen@schwaebische.de) geschickt werden. Unter allen Einsendungen werden zwei Gutscheine à 50 Euro für die Tuttlinger Hallen sowie 30 Überraschungs-Pakete verlost.

Zum vierten Mal nimmt Tuttlingen am Stadtradeln teil. Los geht es am 28. Juni, anmelden kann man sich während der ganzen Stadtradel-Phase bis zum 18. Juli. Die Konkurrenz dürfte dabei deutlich härter werden als im Vorjahr.

Mit fast 680 000 geradelten Kilometern lang Tuttlingen im Jahr 2020 bundesweit auf Platz eins der Städte bis 50 000 Einwohner. Über 2600 Fahrradfahrer nahmen teil. „An diesen Erfolg würden wir gerne anknüpfen“, so OB Michael Beck. Die Anmeldephase für das Stadtradeln läuft – und wird auch während der gesamten Wertungsdauer bis zum 18. Juli fortgesetzt.

Bisher 1300 Anmeldungen

Bis jetzt haben sich rund 1300 Teilnehmer angemeldet, außerdem gehen bis jetzt 99 Teams von Firmen, Schulen oder Vereinen an den Start. „Gerade die starken Teams der Schulen oder großen Firmen haben in den vergangenen Jahren erheblich zum Erfolg beigetragen“, so Rad-Beauftragter Oliver Bock.

Allerdings räumt Bock auch ein, dass der Wettbewerb in diesem Jahr stärker wird: Mehrere Städte und Gemeinden im Kreis sind in diesem Jahr erstmals dabei – was dazu führen könnte, dass das eine oder andere auswärtige Team-Mitglied in diesem Jahr nicht auf der Liste des Tuttlinger Arbeitgebers antritt, sondern für die Heimatgemeinde Kilometer sammelt. „Wie jedes Jahre gilt, jeder Kilometer zählt“, bringt es Bock auf den Punkt.

Kostenloser Check bei der mobilen Radwerkstatt

Pünktlich zum Beginn des Stadtradelns findet außerdem am Montag, 28. Juni, ein kostenloser Fahrradcheck statt, bei dem man sein Rad auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen kann. Von 12 bis 18 Uhr steht die mobile Fahrrad-Reparaturwerkstatt im Donaupark am Skaterpark bereit. Unterstützt wird die Aktion durch die Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Überprüft werden Bremsen, Lichtanlage, Klingel und Reifendruck. Kleine Ausbesserungen werden direkt vor Ort vorgenommen. Während der Kontrolle erhalten die Radelnden zudem Tipps zu Fahrradwartung und –pflege.