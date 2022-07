Stadtradeln: Tuttlingen trotzt Hitzeschlacht und liegt auf Platz eins

Tuttlingen (dh) - Tuttlingen hat sie wieder geknackt, die Marke von 600 000 Kilometern. 611 426 Kilometer kamen (Stand 26. Juli) beim Stadtradeln vom 27. Juni bis 17. Juli 2022 zusammen, nur vereinzelt können noch Kilometer nachgetragen werden. Soviel haben die Tuttlinger also alle zusammen erradelt, und damit stehen die Chancen auf eine Titelverteidigung nicht schlecht.

Dreimal in Folge ist Tuttlingen schon auf Platz eins in der Kategorie der Städte bis 50 000 Einwohner gelandet. Momentan steht Tuttlingen da auch wieder, und zwar mit deutlichem Abstand vor Rottenburg und Biberach. Noch ist der ärgste Konkurrent aber nicht angetreten, das ist die Stadt Leer in Ostfriesland. Dort läuft der Wettbewerb vom 4. bis 24. September – bei mutmaßlich kühleren Temperaturen.

216 Kilometer pro Kopf

Trotz der Hitzeschlacht der vergangenen Wochen dürfte es für Tuttlingen aber reichen. Das Ergebnis liegt zwar leicht unter dem von 2020, aber über dem von 2021. Ein paar Zahlen für die Statistik: 2657 Leute sind mitgefahren, das sind 216 Kilometer pro Kopf. Auch mehr als die Hälfte der Gemeinderatsmitglieder war dabei. 109 Teams gab es, das größte war diesmal die Aesculap AG mit 165 Teilnehmern, die 133 000 Kilometer gefahren sind.

Die drei Stadtradel-Stars, die drei Wochen lang komplett auf ihr Auto verzichtet haben, haben sich ebenfalls gut geschlagen – zwar ohne Rekordwerte, aber die wollten sie ja auch nicht erreichen. Knapp über 400 Kilometer hat zum Beispiel Thomas Stölben, der zum ersten Mal dabei war, auf dem Tacho. Er musste frühzeitig abbrechen, weil ihm eine Bronchitis dazwischenkam.

Sein Fazit fällt trotzdem positiv aus, im Blog auf der Stadtradel-Website berichtete er immer wieder von seinen Fahrten, ob nun als Pendler oder einfach mal so. Immer wieder sei er mit anderen Radfahrern ins Gespräch gekommen. „Für mich war das Radfahren schon so selbstverständlich, bei der Aktion hat man wieder gespürt: Das ist was Besonderes“, meint er.

Mehr Mut bei Radwegen

In Sachen Radwege hofft er, dass die Gemeinderäte noch mehr Mut beweisen. In der Weimarstraße zum Beispiel: „Da könnte man auch einfach mal sagen: Parkplätze weg, stattdessen ein Radweg hin.“ Aber er sieht Radfahrer auch in der Eigenverantwortung. Wenn zum Beispiel ein paar Zweige in den Radweg ragen, sagt Stölben: „Man kann jetzt fragen: Wer schneidet denn hier die Hecke? Oder ich mach es eben selber.“

Die beiden anderen Teams im Landkreis sind übrigens auch schon fertig mit ihrem Stadtradeln. Die Spaichinger sind im Juni und Juli geradelt und haben 91 564 Kilometer geschafft. Und Rietheim-Weilheim, ebenfalls im Juni, steht bei einer Marke von 36 837 Kilometern.