Die SG Donautal Tuttlingen lädt zur offenen Tuttlinger Stadtmeisterschaft im Schach ein. Die erste von sieben Runden findet am Freitag, 11. Oktober, um 19.45 Uhr statt. Spielort ist die Mensa der Hermann-Hesse-Realschule in der Jahnstraße 5 in Tuttlingen.

Neben Schachspielern aus der gesamten Region freut sich die SG Donautal Tuttlingen auch über Einsteiger und Hobbyspieler. Neben Urkunden und Pokalen gibt es auch Preisgelder. Diegenauen Spieltermine sind: 11. Oktober, 22. November, 13. Dezember, 24. Januar 2020, 21. Februar, 13. März und 24. April. Mit Ausnahme der ersten Runde können Partien nur vorverlegt werden.

Anmeldungen nimmt Kurt Sulzbacher, Handy 0160/4375112, E-Mail kurtsulzbacher@web.de, entgegen. Anmeldeschluss ist am 11. Oktober um 19.30 Uhr.