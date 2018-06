Stadtkirchenchor präsentiert bedeutendes Werk

75 Gesichter – in jedem lässt sich reine Konzentration ablesen. Die Körper sind gespannt bis in den letzten Muskel. Noch bevor der Dirigent seine Hände zum Einsatz nach oben führt, hat jeder seine Lunge mit einem tiefen Atemzug gefüllt. Dann entfaltet sich ein breiter Klangteppich. Schon im Moment vor dem ersten gesungenen Ton, lässt sich spüren, dass die Probenphase des Chors der Stadtkirche zu Ende geht. Die Abläufe stimmen, und was in den vergangenen Wochen in viel Arbeit geprobt wurde, fügt sich langsam zusammen. Bis zur Aufführung des Brahms-Requiems am Karfreitag, 18. April, in der Stadtkirche wird auch das letzte Stück Arbeit erledigt sein.

Der Auftritt des Chors in der Stadtkirche an Ostern ist Tradition. Das diesjährige Stück gehört zu den Höhepunkten der Kirchenmusik und ist eines der beliebtesten und bedeutendsten Werke: Das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms. Ein anspruchsvolles Stück, das in fast jeder Großstadt zum Pflichtprogramm gehört. Dass es in einer eher kleineren Stadt wie Tuttlingen aufgeführt wird, ist nicht selbstverständlich.

Erst die harte Arbeit und das Engagement vieler Sänger, Solisten, Orchestermusiker und anderer Helfer ermöglicht es. Helmut Brand Kirchenmusikdirektor und Leiter des Chors, ist daher ganz besonders stolz und betont: „Wer das Brahms-Requiem hören will, muss sonst mindestens bis nach Stuttgart fahren.“ Für ihn gehört solch eine anspruchsvolle Musik aber zum Kulturauftrag der Stadtkirche.

Damit an Ostern alles rund läuft beginnt der Chor schon Wochen im Voraus mit den Proben. In Einzel- und Gesamtproben werden die Stimmen von Sopran, Alt, Tenor und Bass erarbeitet und am Ende zusammengesetzt. Nicht selten werden dabei fünf bis zehn Minuten allein für ein Wort verwendet. „Die richtige Betonung und vor allem die gleiche Aussprache sind immens wichtig für die Intonation und einen homogenen Klang“, weiß Helmut Brand.

Diese Geduld und dieser Ehrgeiz lassen sich aber nicht nur beim Chorleiter feststellen. Wer mit den Sängern ins Gespräch kommt spürt ihre Leidenschaft. „Zu Hause übe ich immer mit der CD und fiebere auf jede Probe richtig hin“, gesteht Brigitte Mauch. „Seit ich klein bin singe ich viel in der Kirche. Trotzdem bietet Brahms eine richtige Herausforderung“, erzählt die 30-jährige Brigitte Bayha. Und selbst der erfahrene Sänger Hans Metzger, der schon seit 20Jahren im Stadtkirchenchor singt, meint: „Ich habe das Requiem schon oft gesungen. Der Reiz hat für mich aber nie nachgelassen.“

Als Johannes Brahms im Jahre 1861 beginnt ein Requiem zu komponieren, stellt er sich gegen geläufige Traditionen. Im Gegensatz zu lateinischen Totenmessen blickt er nicht auf die Strafe und den Tod. Er will mit seinen Texten – die er allesamt der lutherischen Bibel entnommen hat – und seinen Melodien den Hinterbliebenen Hoffnung und Trost spenden. „Diese Zuversicht und Freude kommen in den Texten und den Melodien richtig zum Ausdruck“, beschreibt Brigitte Mauch die Wirkung der Musik.

Die Botschaft ist zu spüren

Wer die Augen schließt und sich von der Musik mitnehmen lässt, der kann ohne viel Fantasie – wenn auch nur im Probenraum im evangelischen Gemeindehaus sitzend – schon erahnen, wie sich der Klang im großen Bauch der Stadtkirche entfaltet wird und die Botschaft, die Brahms übermitteln will, selbst schon etwas spüren.

Bevor es aber soweit ist, werden noch einige Proben mit den Solisten und dem Orchester vergangen sein. Karfreitag wird das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms dann ab 17 Uhr in Originalbesetzung in der Stadtkirche präsentiert. Ein Muss für alle Freunde der Kirchenmusik.