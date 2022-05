Stadtkämmerer möchte Erster Bürgermeister werden

Sechs Personen haben sich auf das Amt des Ersten Bürgermeisters in Tuttlingen beworben. Der erste, der seine Kandidatur öffentlich bekannt gibt, ist Uwe Keller, seit 2010 Kämmerer der Stadt Tuttlingen.

Der 52-jährige Keller tritt als parteiloser Bewerber an. Wie er in einer Pressemitteilung mitteilt, habe er im Vorfeld bereits Gespräche mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen geführt. „Ich bekam dort sehr viel Rückhalt – das hat mich in meiner Entscheidung bestärkt“, schreibt er.

Als Motivation für seine Bewerbung nennt Keller, dass er auf der Grundlage seiner bisherigen Erfahrungen etwas für Tuttlingen sowie die Bürgerinnen und Bürger bewegen möchte. Tuttlingen habe sich während der vergangenen Jahre gut entwickelt, so Keller. Dies gelte es aber weiter auszubauen. Als Beispiele nennt er die städtebauliche Entwicklung hin zur Donau aber auch Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Als langjähriger Kämmerer wolle er diese Themen jedoch auch auf einer „soliden wirtschaftlichen Basis“ vorwärtsbringen. „Ich möchte, dass sich Ökonomie und Ökologie treffen“, so der 52-Jährige.

Keller ist seit zwölf Jahren als Kämmerer bei der Stadt Tuttlingen beschäftigt. Zuvor war der gebürtige Mühlheimer bei der Stadt Radolfzell tätig, wo er unter anderem die Stabsstelle Controlling leitete. Seine berufliche Laufbahn startete er vor dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl beim GVV Donau-Heuberg und beim Landratsamt Tuttlingen. Nebenberuflich ist Keller außerdem Geschäftsführer der Reinhold-und-Maria-Teufel-Stiftung.

In seiner Heimatstadt Mühlheim fungiert der 52-Jährige unter anderem als Gemeinderat sowie als Kirchengemeinderat. Privat treibt er gerne Sport und musiziert gerne, unter anderem spielt er Trompete in der Stadtkapelle Mühlheim. Keller hat zwei Kinder im Alter von 17 und 21 Jahren.