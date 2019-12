Stadthalle Tuttlingen rockt

Einmal mehr wartet in der Stadthalle Tuttlingen eine große Tributeshow aufs Publikum: Am Freitag, 27. Dezember, um 20 Uhr entführen The Queen Kings mit den Songs der legendären englischen Supergroup in die Welt von Freddie Mercury und Queen. Für ihre neue Show ließ sich die Band aus Nordrhein-Westfalen vom Filmhit „Bohemian Rhapsody“ inspirieren.

The Queen Kings bringen neben allen Hits, die im Film zu hören sind, auch das legendäre Set auf die Bühne, mit dem Queen beim Live-Aid Konzert 1985 zehntausende Zuschauer im Londoner Wembley Stadion sowie die Millionen von Zuschauern der weltweiten TV-Übertragung begeisterten. Die Musiker um Leadsänger Sascha Krebs spielen zu 100 Prozent live.

Die sechsköpfige Band tourt bereits seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa und gilt als eine der besten Queen-Tributebands. Musiker der Band arbeiteten bereits mit Brian May und Roger Taylor von Queen zusammen. Frontmann Sascha Krebs und Bassist Rolf Sander waren auch Teil des Musicals „We Will Rock You“.

Kein Wunder also, dass sie in ihrer Show ganz nah herankommen an den Sound und Geist von Queen. Auch bei Fanclubtreffen des internationalen Queen-Fanclubs traten sie erfolgreich auf und gewannen den Respekt der größten Queen-Fans weltweit.

Zu den Queen Kings Musikern zählen neben Leadsänger Sascha Krebs, der über den gleichen Stimmumfang wie Freddie Mercury verfügt, auch Gitarrist Drazen Zalac, der denSound von Brian May mit Hilfe von Original-Equipment wieder aufleben lässt. Für den Sonic-Volcano-Groove sind Schlagzeuger Oliver Kerstan und Bassist Rolf Sander verantwortlich.

Freddie Mercurys extravagantes Klavierspiel und ganze Orchesterklänge werden von Christof Wetter an den Keyboards beigesteuert. Komplettiert wird das Sextett durch Sängerin Susann de Bollier, die mit Unterstützung der Stimmen aller Bandmitglieder die fetten Chöre der Queen Songs - wie eben bei „Bohemian Rhapsody“ - live singt.