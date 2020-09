Stadthalle: Tickets für die neue Spielzeit

Am Montag, 14. September, startet in der Ticketbox der Freiverkauf für die neue Spielzeit in der Stadthalle Tuttlingen. Auch Abos sind wieder erhältlich. Das teilen die Tuttlinger Hallen mit.

Das Angebot der Stadthallt Tuttlingen umfasst vier Theaterabende im Abo (ab 2021) und zwei Sondervorstellungen (in 2020) – und kann mit Komödien ebenso aufwarten wie mit Stoffen mit historischem Bezug und Star besetzten Stücken. Dafür sollen auch namahfte Bühnen wie die Hamburger Kammerspiele, die Komödie am Kurfürstendamm oderr Theaterlust München sowie bekannte Gesichter wie Hugo Egon Balder, Jochen Busse und Claude Oliver Rudolph sorgen.