Stadthalle bietet 2019/20 viel Programm

In ihre neue, 18. Saison startet die Stadthalle Tuttlingen zwar erst im Oktober, aber mit der Lektüre des Programmbuchs und des neuen Abo-Flyers kann man sich leicht einen Überblick über das vielfältige Angebot an kulturellen Veranstaltungen und Events verschaffen. Bei der Ticketbox sind Theater-, Konzert-, Literatur- und Wahlabonnements buchbar, die bis zu 35 Prozent Preisvorteil auf die Einzelkartenpreise versprechen.

Für das Wahlabo kann dabei aus rund 60 Veranstaltungen ausgewählt werden. Die Spielzeit, die am 4. Oktober beginnt, bringt klangvolle Namen, bekannte Ensembles und ausgesuchte Produktionen nach Tuttlingen: unter anderem kommen Starcellist Alban Gerhardt, Pianist Bernd Glemser, der Jazzchor Freiburg, die Hamburger Kammerspiele mit den Schauspielstars Stefan Jürgens und Volker Zack, Heribert Prantl, Götz Alsmann oder mit „Christmas Moments“ eine Star-besetzte Weihnachtsshow nach Tuttlingen.

Das Programmbuch und der kostenlose Aboflyer für die Spielzeit 2019/20 sind in limitierter Auflage in der Ticketbox zu haben. Der Freiverkauf für Einzelkarten hat begonnen.

Am 6. Oktober eröffnet ein Orchesterkonzert mit der Jungen Philharmonie Oberschwaben die neue Saison. Hochkarätig sind die acht Abende des Konzert-Abos: Im Bereich der klassischen Konzerte warten intime Kammermusikabende und große Orchesterkonzerte mit höchst interessanten Gästen aufs Publikum. Künstler wie Pianist Bernd Glemser oder Alban Gerhardt (Cello) und Klangkörper wie die Philharmonie Pilsen oder der Jazzchor Freiburg verkörpern internationale Spitzenklasse, dem Hagen Quartett darf getrost das Attribut Weltstars gegeben werden.

Die Aboreihe bringt dazu aufstrebende jungeMusiker und Spezialitäten, die die ganze Bandbreite klassischer Musik abbilden und faszinierende Konzerterlebnisse versprechen. Das Konzert der Jungen Philharmonie Oberschwaben atmet dank des Mitwirkens junger Nachwuchsmusiker auch aus der Region Lokalkolorit.

Auf Theaterfreunde und die, die es werden wollen, warten 2019/20 einige der besten Bühnen Deutschlands, hochkarätige Schauspieler und spannende Stoffe. Zeitgeschichte, eine starke Frauenfigur und Hochpolitisches finden sich im Spielplan, der unter anderem die Bühnenversion von Fatih Akins Golden Globe prämiertem Kinofilm „Aus dem Nichts“ und das preisgekrönte Stück „Hildegard von Bingen – Die Visionärin“ bringt.

Der weite Bogen spannt sich darüber hinaus von der Adaption eines Fitzek-Bestsellers („Passagier 23“) bis zum Molieré-Klassiker „Die Streiche des Scapin“. Und bekannte Gesichter bringt in der neuen Saison vor allem „Der recht Auserwählte“, denn die Inszenierung der Hamburger Kammerspiele kommt mit Volker Zack und Stefan Jürgens doppelt Star-besetzt daher.

Klein, aber fein, ist das Literatur-Abo. Es präsentiert interessante Autoren unterschiedlicher Genres von dem amtierenden Preisträger des Deutschen Jugendliteraturpreises bis zu einem der erfolgreichsten Kolumnisten unserer Tage und Bestsellerautoren wie Moritz Netenjakob und Heribert Prantl. Im Abo gibt es auch einen literarisch-musikalischen Abend (mit Manja Präkles, Trägerin des Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 und des Anna-Seghers-Preises).

Mehr Wahlfreiheit bietet das Wahl-Abo der Stadthalle Tuttlingen. Wie viel Abonnenten hier sparen, richtet sich danach, wie viele Veranstaltungen sie auswählen – mindestens vier aus fast 60 müssen es sein (darunter auch Angebote von freien Veranstaltern, die zum Beispiel Events wie „The Best of Black Gospel“, Comedian Markus Krebs, das Russische Nationalballett („Der Nussknacker“), die Show Moving Shadows, Multivisionsshows und Livereportagen in die Stadthalle bringen).

Die Tuttlinger Hallen selbst haben Events wie Götz Alsmann („In Rom“), die 20er Jahre Revue „Glanz auf dem Vulkan“ oder die Rockband The Queen Kings („Bohemian Rhapsody“) fürs Wahl-Abo freigegeben.

Das Programmbuch (die Schutzgebühr von fünf Euro gibt’s bei Buchung eines Abos zurück) und ein Abo-Flyer, der eine Kurzübersicht über die Aboreihen bietet, sind online verfügbar oder in der Ticketbox der Tuttlinger Hallen zu haben.