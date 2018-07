Stadthüpfen mit mehr als tausend Kindern

Das große Stadthüpfen in der Tuttlinger Innenstadt ist am Samstag wieder angesagt gewesen. Insgesamt zehn Hüpfburgen wurden dafür aufgebaut. Durch den Regen am frühen Vormittag kam es beim Aufbau zunächst zu einer kurzen Verzögerung. Doch gegen etwa 11.30 Uhr waren schließlich alle Hüpfburgen einsatzbereit, und das Springabenteuer konnte beginnen.

Entlang der Bahnhof- und Königstraße gab es für die größeren Kinder mit einem Indianer-Dorf, einer Steinzeit-Reise, einem Ninja-Parkour und einem Eisenbahn-Erlebnis vier spannende Szenarien zu entdecken. Am „Rocky Mountain“ direkt am Donauufer mussten die Kinder zunächst einen steilen Berg erklimmen, bevor eine lange Rutsche für ein Kribbeln im Bauch sorgte. An jeder Hüpfburg konnten die Kinder sich ihre Teilnahmekarte abstempeln lassen und wurden bei erfolgreicher Teilnahme am Ende mit dem Griff in eine Schatzkiste belohnt.

Auch für kleinere Kinder bis vier Jahre gab es drei Hüpfburgen. Tuttlingens Citymanager Alexander Stengelin zeigte sich zufrieden mit der diesjährigen Auflage. Das Stadthüpfen habe sich im Veranstaltungskalender als Höhepunkt im Sommer etabliert und wieder mehr als tausend Kindern viel Spaß bereitet.

