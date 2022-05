Stadtgeschichte von damals bis heute

Stadtführerin Claudia Schreiber-Winkler erläutert auf dem Weg durch die Innenstadt den Wandel von Tuttlingen, die alte und neue Bedeutung der Donau und vieles mehr. Die Führung eignet sich für alle, die gerne in Erinnerungen schwelgen und für alles Neue offen sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es hat sich viel verändert, wenn man sich Tuttlingen so anschaut. Doch was eigentlich alles genau, und warum? Nicht nur ein Fluss musste der Straßenführung früher weichen und der Kirchturm der evangelischen Stadtkirche wurde erhöht, sondern auch ein Park ist entstanden und neuerdings gibt es einige neu errichtete Gebäude.

Die Stadtführung findet am Freitag, 6. Mai, um 18 Uhr statt. Der Treffpunkt ist am Rathaus Haupteingang. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 4,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre nehmen kostenfrei an der Führung teil. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.