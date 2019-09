Stadtfest landet Volltreffer bei Besuchern

Es war in der Region am Wochenende die erste Anlauf-stelle für alle Generationen – das Tuttlinger Stadtfest. Gute Laune, die passende Musikauswahl, viele Köstlichkeiten und vor allem sonniges Wetter haben das Event in Szene setzen können. Es zog tausende Besucher aus der Region an.

Es herrscht ein reges Getümmel entlang der Donau mitten in Tuttlingen – egal an welchem Standort und vor welcher Bühne. Mittendrin ist die 19-jährige Chantal Schätzle aus Rietheim-Weilheim, die sich das Stadtfest mit einem vollgepackten Programm nicht entgehen lassen will. Ausgestattet mit guter Laune startet sie ihre Tour bei der Groß Bruck und hat direkt das Geschehen auf der Bühne fest im Blick. „Stand by me“ von der Band „The Soundtouch – Bex“ ist das erste, was sie auf dem Stadtfest auf die Ohren bekommt.

Quer durch die Menschenmenge in der Weimarstraße, vorbei an der kamerunischen Küche, sieht sie, wie Murat und Müslüm vom Feza Kulturzentrum Mokka auf heißem Sand zubereiten. „Spezieller Sand vom Meer wird von unten bis auf 200 Grad erhitzt“, erklärt ihr Müslüm den Vorgang zur Herstellung des türkischen Kaffees.

Während Schätzle den Kaffee schlürft, erfährt sie mehr über das Kulturzentrum und marschiert weiter entlang der Donau geradewegs auf die Bühne beim Poststeg. Dort versammeln sich Hard Rock-Fans, die von der Gruppe „Maybe I’m a Jedi“ versorgt werden. Auf kraftvolle und wilde Nummern folgen ruhige Rock-Balladen. Egal ob laut oder leise, die junge Frau bewegt sich im Takt, gibt Applaus und überquert danach die Donau.

Auf der anderen Donauseite rund um die Zirkusshow versammeln sich viele Kinder. „Klasse, dass hier die Kinderaugen so funkeln und einiges für die Kleinen angeboten wird, wie das Ponyreiten“, findet sie, blickt nach oben und entdeckt ein wagemutiges Kind in acht Metern Höhe im Baum. Kein Grund zur Panik: Der Bund der Pfadfinder aus Tuttlingen hat bei seinem Kletterangebot und weiteren Stationen alles im Griff, stattet die Kinder mit Sicherheitsgurt und Helm aus.

Schätzle beobachtet, wie die Kinder mit Hilfe der Klettergriffe bis zur Glocke hinaufklettern. „Jetzt habe ich auch Lust auf Action“, stellt sie fest.

Ein Glück, dass die Jugendarbeit bei den Apis, der evangelischen Gemeinde in Tuttlingen, ein Kistenstapeln im Aufgebot hat. Mit der passenden Sicherheitsausrüstung geht es für die 19-Jährige aufwärts: Eins, zwei, drei und auch noch vier Kisten schafft sie ohne zu zittern. Wenig später der erste Wackler, die Kisten fliegen und sie hängt in den Seilen. Die zulässige Höhe über acht Metern mit 20 Kisten hat sie nicht geschafft. Dafür war es für sie dennoch eine neue Erfahrung und ein Geschicklichkeitstest.

Kaum abgeseilt entdeckt sie mehrere Boote auf der Donau und läuft zufälliger Weise direkt in die Arme der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Ehe sie lange darüber nachtdenkt, wird sie mit einer Schwimmweste ausgestattet und erlebt exklusiv auf einem Rettungsboot die Fahrt auf der Donau. „Es ist total klasse, das Stadtfest aus dieser Perspektive zu erleben“, sagt die Rietheimerin, während ihr Blick in alle Richtungen geht. Sie genießt die letzten Sonnenstrahlen am Samstagabend auf dem Wasser und taucht anschließend mit Freunden ab in eine wilde Partynacht mit jeder Menge Musik.

Und sie weiß genau, wohin sie dabei will – zur Kulturbühne. Dort zieht die Band „Jamaram“ alle Aufmerksamkeit auf sich. „Ich habe sie auf dem Southside-Festival erlebt. Cool, dass sie auch in Tuttlingen spielen. Ich finde sie klasse“, freut sich die junge Frau und feiert, wie hundert andere Partygänger auch, ordentlich mit. Pünktlich zur Lichtershow steht sie am Scala-Kino inmitten von vielen Interessierten, die gespannt auf das Gebäude starren. Ein Countdown, dann leuchten alle Etagen des Kinos bunt im Takt.

Auch meterhohe Flammen auf und vor dem Gebäudekomplex steigen mehrfach auf. Nach kurzer Zeit war diese Show vorbei. Um sie herum fragen sich die Leute: „War das schon alles?“. Das Lichterspiel wiederholte sich nochmals, was gleichzeitig auch das Ende nach fünf Stunden auf dem Stadtfest für Schätzle bedeutete.

Ihr Fazit: „Ich habe das Stadtfest sehr bunt und ereignisreich erlebt. Die Musik war super und es gab viele Mitmachaktionen sowie eine große Auswahl an kulinarischen Speisen und Getränken. Für mich war es ebenso eine tolle Gelegenheit, bis in die Nacht mit Freunden abzufeiern. Die Musikauswahl hat das möglich gemacht“, sagt sie und ergänzt: „Das diesjährige Stadtfest behalte ich auf jeden Fall in positiver Erinnerung“, erklärt Chantal Schätzle abschließend, bevor sie ihre Heimreise antritt.