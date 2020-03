Stadtbibliothek will auch einen Lieferservice einrichten

Wie alle kulturellen Angebote, musste auch die Stadtbibliothek Tuttlingen vorübergehend ihre Türen schließen. Aber das heißt nicht, dass Kunden ohne neuen Lese- und Hörstoff bleiben müssen. Yvonne Grausam, die Leiterin der Stadtbibliothek, erklärt, wie weiterhin Bücher und Hörspiele ausgeliehen werden können und was in der besucherfreien Zeit in der Bibliothek gemacht wird. Die Fragen stellte Julie Münster.

Was hat sich seit der Schließung der Stadtbibliothek verändert?

Seit dem 16. März hat auch die Stadtbibliothek Tuttlingen geschlossen - wie alle anderen Bibliotheken im Land. Das heißt: Sie können weder Medien ausleihen noch abgeben. Während der Schließung wird die Leihfrist natürlich automatisch und ohne zusätzliche Gebühren bis nach der vorgeschriebenen Schließung verlängert. Abgesehen davon sind die Mitarbeiter auch während der Schließzeit telefonisch von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr erreichbar sowie darüber hinaus per E-mail.

Wird die Online-Ausleihmöglichkeit nun verstärkt genutzt?

Davon gehe ich aus, auch wenn uns hier noch keine separaten Daten vorliegen. Für alle, die es noch nicht kennen: Über die sogenannte „Onleihe“ haben Nutzer Zugriff zu digitalem Lese- und Hörstoff in Form von eBooks und eAudio, ohne dass man dafür das Haus verlassen muss. Voraussetzung dafür sind lediglich eine Internetverbindung und ein gültiger Leseausweis der Stadtbibliothek Tuttlingen. Die Onleihe wird für alle Interessierten befristet bis zum 30. April kostenlos angeboten. Die digitalen Medien können mittels E-Reader, Smartphone, Tablet oder Computer genutzt werden. Wer noch keinen Leseausweis hat und die Onleihe mit ihren über 28 000 digitalen Medien nutzen möchte, kann sich auf www.stadtbibliothek-tuttlingen.de die erforderlichen Formulare zum Ausdrucken herunterladen und im Original per Post an die Stadtbibliothek senden. Die Zugangsdaten gibt es dann telefonisch oder per E-mail.

Wie nutzt das Personal die frei gewordene Zeit?

Auch ohne Publikumsverkehr gibt es genug zu tun. Wir können jetzt das in Ruhe erledigen, was auch im Normalbetrieb nebenher geschehen muss. Das fängt bei der Katalogisierung neuer Medien an, außerdem sichten wir den Buchmarkt, bestellen neue Titel, sehen die Bestände durch und sortieren veraltete, beschädigte oder wenig genutzte Medien aus. Außerdem wird die publikumsfreie Zeit für einen „Frühjahrsputz“ genutzt – es werden die Regale, Medien und Teppichböden gereinigt. Auch die Regalbeschriftung in Teilbereichen der Sachliteratur wird überarbeitet.

Haben Sie in Erwägung gezogen, einen Lieferservice wie die Trossinger Stadtbibliothek einzurichten?

Wir sind gerade dabei, einen einzurichten und werden Bescheid geben, sobald wir de,nächst startklar sind.