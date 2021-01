Stadtbibliothek Tuttlingen bietet Onleihe-Sprechstunde via Skype an

Anlässlich der Verlängerung des bundesweiten Corona-Lockdowns bleibt die Stadtbibliothek Tuttlingen bis voraussichtlich Samstag, 30. Januar, für den Publikumsverkehr geschlossen. Die vor der Schließung ausgeliehenen Medien sind automatisch bis zum 2. Februar verlängert. Das neueste Angebot der Stadtbibliothek ist die Onleihe-Sprechstunde per Skype.

Die Bibliotheksmitarbeiterinnen sind weiterhin erreichbar, um auch ohne den Besuch vor Ort eine Bibliotheksnutzung zu ermöglichen schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. So können sich Leserinnen und Leser aus Tuttlingen und den Stadtteilen Eßlingen, Nendingen und Möhringen ihre gewünschten Medien mit dem Bücherbus direkt nach Hause liefern lassen. Geliefert wird immer dienstags und freitags. Dazu kann man im Online-Katalog der Stadtbibliothek nachschauen, was verfügbar ist und teilt die Titel dann telefonisch oder per E-Mail mit. Lesende außerhalb des Liefergebiets können ihre Medienwünsche auf dem gleichen Wege durchgeben. Mit diesen wird dann ein Termin ausgemacht, zu der die Medien am Eingang der Stadtbibliothek im Erdgeschoss abgeholt und auch Medien zurückgegeben werden können. So kann der Vorgang kontaktlos durchgeführt werden.

Eine Medienrückgabe über den Briefkasten sowie eine Abholung und Rückgabe ohne Termin ist nicht möglich. Bibliotheksnutzer mit gültigem Leseausweis können auch das digitale Angebot der Stadtbibliothek nutzen. Bei der Onleihe stehen mehr als 30 000 E-Books, E-Audios und E-Tutorials zur Verfügung. Die Onleihe funktioniert mit einer ganzen Reihe von Geräten, wie den gängigen E-Readern, Smartphones, Tablets oder Computern. Ist die Leihfrist abgelaufen, ist keine aktive Rückgabe nötig. Die Datei lässt sich dann nicht mehr öffnen und kann gelöscht werden.

Als neues Angebot gibt es in der Stadtbibliothek Tuttlingen ab sofort die sogenannte „Onleihe-Sprechstunde“. Dabei tritt der Bibliotheksnutzer per Skype-Videotelefonie mit einer Bibliotheksmitarbeiterin in Kontakt. Der Vorteil gegenüber der Beratung per Telefon ist, dass im Videochat die Onleihe-Anwendungen Schritt für Schritt und leicht nachvollziehbar direkt am jeweiligen Gerät gezeigt werden können. In Zeiten von Corona und Ausgangsbeschränkungen möchte die Stadtbibliothek damit Leser erreichen, für die sich ein Besuch vor Ort schwierig gestaltet. Und so funktioniert es: Voraussetzung ist ein Mikrofon und idealerweise eine Webcam. Ein eigener Skype-Account wird nicht benötigt. Um einen Termin für die Onleihe-Sprechstunde auszumachen meldet man sich telefonisch unter 07461 / 16 12 46 oder per E-Mail an info@stadtbibliothek-tuttlingen.de und gibt sein Anliegen und Gerät an. Die Stadtbibliothek sendet dann per E-Mail einen Link, mit dem die Videotelefonie gestartet werden kann.

Wer noch keinen Bibliotheksausweis hat, kann diesen online unter www.stadtbibliothek-tuttlingen.de beantragen.