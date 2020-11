Stadtbibliothek ändert Benutzer- und Gebührenordnung

Die Stadtbibliothek Tuttlingen öffnet wieder. Da die baden-württembergischen Corona-Regeln den Betrieb von Bibliotheken zulassen, steht das Angebot für die Leser ab Dienstag, 17. November, wieder zur Verfügung. Weil bei den Regelungen für den Teil-Lockdown zunächst pauschal von Kultureinrichtungen die Rede war, wurde auch die Bibliothek geschlossen. „Wir haben in unserer Stadtbibliothek ein gutes Hygienekonzept, vor allem möchten wir diese wichtige Bildungseinrichtung auch während des Lockdowns für unsere Bürger zur Verfügung stellen“, so Oberbürgermeister Michael Beck. Ab Dienstag, 17. November, steht die Bibliothek wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Weiter angeboten wird der Bücherbus. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Leser, die wegen der Pandemie ihre Wohnung so selten wie möglich verlassen möchten. Wer den kostenlosen Lieferservice in Anspruch nehmen will, kann seine gewünschten Titel im Online-Katalog der Stadtbibliothek recherchieren und diese telefonisch unter 07461/161246 oder per E-Mail an info@stadtbibliothek-tuttlingen.de bestellen. (pm)