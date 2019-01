Stadt will gegen Rotlichtverstöße an Groß Bruck vorgehen

Der sechsköpfige Kommunale Ordnungsdienst, kurz KOD, ist nach personellen Veränderungen im vergangenen Jahr wieder voll besetzt. Die Stadtverwaltung plant eine weitere Stelle, die den KOD entlasten soll: in Sachen Geschwindigkeitsmessungen. Das soll den Mitarbeitern noch mehr Kapazität für die Arbeitsschwerpunkte Falschparker, Müllsünder und allgemeine Sicherheit verschaffen.

Der Kommunale Ordnungsdienst streift seit Anfang des Jahres wieder in voller Stärke durch Tuttlingen. Im Laufe des Jahres soll dessen Präsenz weiter ausgebaut werden. Eine Voraussetzung dafür: Die sechs Mitarbeiter müssen mobil sein. So plant die Verwaltung, in Kürze einen bereits im Haushalt eingeplanten Dienstwagen anzuschaffen, sodass der KOD auch in den Ortsteilen Präsenz zeigen kann. In den Sommermonaten sollen die Ordnungshüter dann auch auf dem Fahrrad patrouillieren. Immer mehr Kommunen würden auf Ordnungsdienste setzen. „Das zeigt, dass wir damit richtig liegen“, sagte Johannes Hamma, Fachbereichleiter Sicherheit und Ordnung. Er gab am Donnerstag vor den Mitgliedern des Gemeinderatsausschusses für Verwaltung und Finanzen einen Zwischenbericht zum KOD ab. Der Ordnungsdienst werde nun unter anderem verstärkt gegen Bagatellordnungswidrigkeiten vorgehen: zum Beispiel auf den Boden geworfene Zigarettenstummel. Der im Dezember in Kraft getretene Bußgeldkatalog Umwelt liefere dafür die Rechtsgrundlage. „Die Bußgelder sind drastisch nach oben gesetzt worden“, sagte Hamma.

Auch wegen der Erfahrungen im vergangenen Jahr – in der eine Jugendbande in der Stadt ihr Unwesen getrieben hatte – fänden nun verstärkt Gespräche etwa mit dem Jugendzentrum Jukuz statt. Derartig ausgeprägte Probleme, wie im vergangenen Jahr, stelle man nun aber nicht mehr fest. Auch, weil durch die neue Personalstärke auch Schichten am Abend möglich sind. Der 13-Jährige Anführer der Bande sei mittlerweile in Spanien, weil auch die Einrichtung, in die er aufgenommen worden war, nicht mehr mit dem Jungen klargekommen sei. „Insgesamt sehe ich die Probleme mit Jugendlichen in einem guten Bereich“, so Hamma.

Ein weiterer Schwerpunkt ist und bleibt die Verkehrsüberwachung. Der Parkdruck am Abend, den Wochenenden und an Markttagen sei besonders hoch, sodass es in diesen Zeiten zu einer größeren Zahl an Parkdelikten komme. „An normalen Wochentagen ist das nicht so dramatisch“, sagte Hamma. Auch hier kann der KOD nun durch die nun möglichen Abendschichten tätig werden.

Ebenfalls auf der Agenda stehen für das laufende Jahr Geschwindigkeitsmessungen und ein stärkeres Vorgehen gegen Rotlichtverstöße. Eine Rotlichtanlage soll etwa an der Groß Bruck installiert werden. „Dort stellen wir fast täglich Verstöße fest“, sagte Hamma. Außerdem werde eine zusätzliche Stelle geschaffen , die sich ausschließlich mit Geschwindigkeitsmessungen befassen soll.