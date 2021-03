Stadt weitet Testangebot mit mobilen Corona-Testzentren ab Mittwoch aus

Ab sofort gibt es in Tuttlingen mobile Teststationen, an denen man sich regelmäßig auf eine Corona-Infektion testen lassen kann. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Darin heißt es: Ab Mittwoch, 31. März, steuern die mobilen Testzentren an jedem Werktag je sechs Stationen in Tuttlingen und den Stadtteilen an. Die Tests sind kostenlos.

„Unsere Strategie ist klar: So viel testen wie möglich, um Infektionen früh zu erkennen“, so OB Michael Beck. „Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir niedrigschwellige Ange-bote machen. Das heißt: Wir kommen zu den Bürgern, gerade auch in den Stadtteilen.“ Für diesen Zweck sind nun mobile Testzentren unterwegs, an denen sich alle Bürger kostenlos und ohne Voranmeldung testen können.

Fahrzeuge werden umfunktioniert

Drei Fahrzeuge aus dem städtischen Fuhrpark – der Jugendbus, ein ausgemustertes Feuerwehrauto sowie ein Bauhoffahrzeug – wurden dafür ausgestattet. Die Testmobile sind künftig an jedem Werktag nach folgendem Fahrplan anzutreffen:

Nendingen, Donau Halle: 7.30 bis 8.30 Uhr; Auferstehungskirche (Nordstadt): 9 bis 10 Uhr; Parkplatz am Freibad: 10.30 bis 11.30 Uhr; Eßlingen, Pfarrscheuer/Am Rathaus: 12.30 bis 13.30 Uhr; Möhringen, Angerhalle 14 bis 15 Uhr; Versöhnungskirche (Lohmehlen): 15.30 bis 16.30 Uhr.

Schnelltest bietet keine Sicherheit

Im Zusammenhang mit dem erweiterten Testangebot erinnert die Stadt Tuttlingen auch an die Empfehlungen, wie man sich im Falle eines positiven Schnelltests verhalten sollte. Schließlich bieten Schnelltests keine hundertprozentige Verlässlichkeit – erst das Ergebnis des PCR-Tests. Was tun, wenn der Schnelltest positiv ist? Die Stadt rät: Unverzüglich nach Hause gehen; die Wohnung nur in medizinischen oder sonstigen Notfällen verlassen und zunächst direkten Kontakt zu weiteren Personen im Haushalt meiden; beim Hausarzt oder der Corona-Schwerpunktpraxis (0 74 61) 96 92 20, info@hausarzt-tuttlingen.de) einen Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Je nach Ergebnis des PCR-Tests wird eine formelle Absonderung angeordnet – oder Entwarnung gegeben.