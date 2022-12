Käufer für zwei große Baufelder gesucht

Im Neubaugebiet Thiergarten steht der nächste Schritt an: Die Stadt Tuttlingen schreibt zwei große Baufelder zum Verkauf aus. Dort sollen Mehrfamilienhäuser entstehen.

Bis April muss Konzept eingereicht werden

Das Ganze geschieht im Rahmen eines Wettbewerbs, ähnlich wie jüngst bei der Vergabe des Grundstücks an der Egerstraße (Bolzplatz). Interessenten haben bis zum 20. April Zeit, ihr Konzept bei der Stadt Tuttlingen einzureichen.

Danach wird entschieden, welcher Interessent den Zuschlag bekommt. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, gilt als Anforderung, dass die Quote für geförderten Mietwohnungsbau bei mindestens 70 Prozent liegen muss – was auch der Grund für den reduzierten Festpreis von 300 Euro pro Quadratmeter sei.

Quartier soll familienfreundlich werden

Eine Durchmischung von gefördertem Wohnungsbau und frei finanziertem Wohnungsbau sei jedoch durchaus gewünscht. Auch familienfreundlich soll das Quartier werden – darauf lege man aufgrund der Nähe zum Kindergarten Torhaus und zum Spielplatz Wert, so die Stadtverwaltung.

Die beiden Bauflächen haben eine Größe von 3100 und 2786 Quadratmeter.