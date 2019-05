Stadt Tuttlingen will mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

Von Aalener Nachrichten

Aalens Oberbürgermeister Klaus Pavel und Landrat Thilo Rentschler warnen Eltern in einem öffentlichen Brief vor einer sogenannten „Unzensiert-Party“, die am Freitag, 31. Mai, in der Diskothek Tonfabrik in Aalen stattfinden soll.

Die Party ist mit einem sogenannten „Muttizettel“ beziehungsweise Aufsichtszettel und volljähriger Begleitperson auch für Jugendliche ab 16 Jahren zugänglich. Der Abend wird mit dem Motto „One Night - Without Rules“ (Eine Nacht - ohne Regeln) in Facebook beworben.