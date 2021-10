Zu wenig Rehe geschossen? Tuttlingen ändert Jagd-Verfahren ab

Wer einen gesunden Wald will und damit womöglich noch Geld verdienen, der muss zusehen, dass auch etwas wächst. Abgesehen von Klima- und Wetterfaktoren haben auch andere darauf einen großen Einfluss: Rehe. Junge Weißtannen zum Beispiel sind ein Schmaus für die Tiere. Damit nicht zu viele Bäume Schaden nehmen, werden die Tiere gejagt. Das funktioniert in Tuttlingen in weiten Teilen gut, in einzelnen Jagdrevieren aber offenbar weniger gut. Deshalb gibt es bei der Verpachtung der Jagdreviere jetzt ein paar Änderungen.

In vielen Fällen hat die Stadt die Pachtverträge mit den Jägern um drei Jahre verlängert. Die Pachtpreise steigen um zirka zwei Euro auf acht Euro pro Hektar Wald zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Preis sei umliegenden Gemeinden angepasst worden, sagte Karin Kohler, zuständige Fachbereichsleiterin, kürzlich im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats.

Einzelne Reviere übernimmt die Stadtverwaltung aber ab April 2022 in die Regiejagd. Das heißt, die Förster sorgen selber dafür, dass dort genügend Wild geschossen wird.

Auf die Pirsch mit Berechtigungsschein

Neu ist: Jäger können in diesen neuen Regiejagd-Revieren – Ursental und Maiental – dann Jagderlaubnisscheine für die Dauer von einem Jahr erwerben. Kostenpunkt: zehn Euro pro Hektar Wald. Diese sogenannten Pirschbezirksinhaber können in dem Revier jagen, müssen bestimmte Abschussvorgaben erfüllen und dürfen das erlegte Wild, anders als mit einem Begehungsschein, auch behalten. Wildschadensfälle – wenn zum Beispiel eine Rotte Wildschweine ein Feld eines Landwirts durchwühlt – dagegen regelt die Stadt.

Man erhoffe sich mit diesem neuen System auch hinsichtlich des Waldumbaus bessere Ergebnisse, heißt es weiter vonseiten der Stadt. Im Ursental will die Stadt durch einen in Naturschutz-Hinsicht hochwertigeren Wald Ökopunkte generieren. Die Maßnahmen seien mit den Jägern abgestimmt worden, sagte Kohler im Ausschuss.

Die Jagdpächter des Reviers Maiental hätten erklärt, das Revier ohnehin nicht mehr pachten zu wollen, heißt es in der Beschlussvorlage. Zum Ursental steht da: „Die bisherigen Jagdpächter des Jagdrevieres Ursental haben keine Einwände gegen diese Veränderung vorgebracht und sind bereit, den dreijährigen Versuchszeitraum als Pirschbezirksinhaber konstruktiv zu begleiten.“

Hegeringleiter enttäuscht

Manfred Stellmacher, selbst Jagdpächter und Leiter des Hegerings Tuttlingen, kann die Schritte der Stadtverwaltung nachvollziehen. Die vereinbarten Abschüsse seien in einzelnen Fällen deutlich unterschritten worden, sagt er, „obwohl 2020/21 ein gutes Jahr für die Rehwildjagd war“. Nachdem es um die letzten Pachtverträge lange Verhandlungen zwischen Stadt und Jägern gegeben hatte, „enttäuscht mich das“, so Stellmacher.

Schon seit acht Jahren betreibt die Stadt Tuttlingen die Reviere Eßlingen-Sommerberg, Mettenberg, Mühlberg, Großer Wald-Ost, Koppenland, Spitalwald und Sengenbühl in der Regiejagd. Sie habe sich gut bewährt, heißt es von Seiten des Städtischen Forsts. Durch den Wildverkauf entstünde jährlich ein geringfügiger Überschuss von einigen hundert Euro.