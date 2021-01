Stadt Tuttlingen verteilt ab Dienstag FFP2-Masken an Geringverdiener

Die Abgabe kostenloser FFP-2-Masken für Menschen mit geringen Einkommen startet am Dienstag. Wie die Stadt Tuttlingen mitteilt, werden die Masken bis Freitag in verschiedenen Tranchen ausgegeben. Auch in den Stadtteilen gibt es eigene Termine.

Pro Person drei kostenlose FFP-Masken gibt die Stadt Tuttlingen an Mitbürgerinnen und Mitbürger mit geringem Einkommen ab. Damit reagiert die Stadt auch auf die verschärfte Maskenpflicht, die seit Montag für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren FFP-2- oder OP-Masken unterem anderem im ÖPNV oder Einzelhandel vorschreibt.

So gibt es für das Stadtgebiet Tuttlingen mehrere Abholtermine für die Masken im Jugendkulturzentrum (JuKuZ) in der Möhringer Straße 8, wobei es – je nach Nachnamen der Empfänger – gestaffelte Termine gibt. Für alle, die es am jeweiligen Tag nicht geschafft haben, gibt es einen Nachholtermin am Freitag. In Möhringen, Nendigen und Eßlingen gibt es jeweils zwei Termine. Die Stadtverwaltung betont aber, dass – unabhängig vom Termin – für alle Berechtigten Masken vorrätig sind.

Bei allen Terminen gelten die üblichen Hygienevorschriften - also Maskenpflicht vor und im Gebäude, wobei Alltagsmasken ausreichen. Pro Person gibt es drei FFP-2-Masken, als Nachweis gilt unter anderem eine der folgenden Bescheinigungen: Städtischer Familienpass oder Seniorenpass, Berechtigungsschein des Tafelladens, Bescheid über Wohngeld oder Grundsicherung oder ALGII-Bezug. Auch andere Bescheinigungen sind möglich.

Die Stadt Tuttlingen bittet dabei um Verständnis, dass das Angebot nur für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tuttlingen sowie der Stadtteile Möhringen, Nendingen und Eßlingen gilt. Bei Rückfragen kann man sich unter 0151/52651480 melden.