Stadt Tuttlingen prüft Lärmschutzwand entlang der B 14

Es ist die gleiche Straße, es ist der gleiche Lärm: Was in Wurmlingen Kapfstraße heißt, nennt sich auf Tuttlinger Gemarkung Stuttgarter Straße. Während Wurmlingen eine Lärmschutzwand plant, sind in Tuttlingen derzeit keine weiteren Maßnahmen angedacht. Ob sich Tuttlingen nicht den Wurmlinger Planungen anschließen möge, hat SPD-Gemeinderat Henner Lamm im Technischen Ausschuss angeregt.

Die Gemeinde Wurmlingen steckt derzeit in den Planungen, entlang der an die B 14 angrenzenden Kapfstraße eine Lärmschutzwand zu bauen (wir haben berichtet). Der Kontakt zum dafür zuständigen Regierungspräsidium Freiburg ist bereits hergestellt: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, schrieb dieses unlängst in einer Pressemitteilung. Geplant sei, die Wand im kommenden Jahr zu bauen – geschätzte Kosten rund 712 000 Euro. „Grund dafür ist eine Überschreitung der Grenzwerte für Lärmimmissionen, die mit einer Schallschutzberechnung der Gemeinde nachgewiesen werden konnte“, heißt es von Seiten des RPs.

Einige Meter weiter auf Tuttlinger Gemarkung sah man bislang die Hausaufgaben als erledigt an, wie Benjamin Hirsch, Referent des Oberbürgermeisters, auf Nachfrage sagte. Für die Stuttgarter Straße / B 14 gelte der Lärmaktionsplan. Dessen Punkte seien abgearbeitet worden: „Die Geschwindigkeit wurde auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert, eine Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung installiert“, so Hirsch.

Nach dem Vorstoß Henner Lamms werde die Stadterwaltung jedoch prüfen, ob eine Lärmschutzwand auf Tuttlinger Gemarkung möglich sei. „Es hätte Charme, wenn sich Tuttlingen mal an Wurmlingen anhängen könnte – sonst ist es immer anders herum“, witzelte OB Beck.

Hirsch gab zu bedenken, dass eine Lärmschutzwand nicht immer sinnvoll sei. Auf Tuttlinger Gemarkung lägen etliche Häuser näher an der B 14, als dies in Wurmlingen der Fall sei. „Da wird es in den Häusern dunkel“, sprach er mögliche Nebenwirkungen eines solchen Baus an.