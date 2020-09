Stadt sucht neuen Integrations-beauftragten

Ralf Scharbach, Abteilungsleiter Integration und Soziales bei der Stadt Tuttlingen, hat gekündigt und eine Stelle nahe seines Wohnorts in Überlingen angetreten. Momentan gibt es wegen der finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Krise einen Einstellungsstopp in der Verwaltung. Die Stelle des Integrationsbeauftragten soll aber wieder besetzt werden.

„Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet“, teilt Stadtsprecher Arno Specht auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Das Thema Integration habe in der Stadt Tuttlingen mit Menschen aus mehr als hundert Nationen einen großen Stellenwert. Deshalb werde die Stelle „auf alle Fälle wiederbesetzt“, so Specht. Ob intern oder mit einem externen Bewerber sei noch offen.

Ralf Scharbach ist rund drei Jahre in Tuttlingen gewesen. Der Verwaltungswissenschaftler hat in dieser Zeit auch ein Rahmenkonzept erarbeitet, um den Integrationsbeirat, ein Zusammenschluss von Vertretern verschiedener Nationen, wiederzubeleben. Wie berichtet, war das Gremium mangels Beteiligung an den Sitzungen eingestellt worden.

Specht: „Das neue Konzept sieht vor, den Kreis der Angesprochenen zu erweitern.“ Nicht nur offizielle Vertreter von Kulturvereinen oder Religionsgemeinschaften sollen zusammenkommen, sondern allgemein am Thema Integration Interessierte. Specht: „Es wird Aufgabe eines Nachfolgers sein, dieses Thema weiterzuverfolgen.“