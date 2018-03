Stadt stärkt das Tuttilla-Team

Hütten bauen, basteln, Stockbrote backen oder einfach nur in der Hängematte „chillen“ – für die jungen Bewohner des Tuttilla Abenteuerlands ist die Zukunft gesichert. Der Verein, der den Abenteuerspielplatz seit 13 Jahren betreibt, bekommt von der Stadt Tuttlingen einen finanziellen Zuschuss, der für die Besetzung von pädagogischen Kräften vorgesehen ist. 10000Euro pro Jahr sind es.

Dünne Personaldecke

Zwei neue Pädagoginnen verstärken nun seit Mai das Tuttilla-Team, das zuvor mit seiner immer dünner werdenden Personaldecke an Ehrenamtlichen auf dem Zahnfleisch ging. Sarah Kirchner ist ausgebildete Pädagogin und besetzt eine 450-Euro-Stelle. Ihr zur Seite steht Leni Manz, die als Auszubildende zur Erzieherin das Team um den Tuttilla-Vorsitzenden Daniel Schmidt und Vize Martina Gröne komplettiert.

Bislang, seit der Gründung des Vereins und des Abenteuerspielplatzes, hatten Ehrenamtliche das soziale Projekt im Herzen Tuttlingens betreut und aufrecht erhalten. Dazu gehört auch das Paten-Team der politischen Fraktionen des Gemeinderats, bestehend aus Petra Schmidt-Böhme (LBU), Hellmut Dinkelaker (SPD) und Renate Gökelmann (CDU). „Wir hatten zuletzt Probleme, an allen Tagen die Aufgaben personell abzudecken“, sagt Daniel Schmidt. Grund dafür ist die schrumpfende Zahl an Ehrenamtlichen. Mit dem Personalzuschuss könne der Verein nun erstmalig feste Honorarkräfte einstellen, so Martina Gröne.

Die beiden Neuen bringen aber auch eine andere Form von Kontinuität, die Daniel Schmidt bei Tuttilla als enorm wichtig erachtet. „Kinder brauchen feste Bezugspersonen, zu denen sie Vertrauen aufbauen können, um von ihren Problemen zu erzählen und sich auszuquatschen“, weiß Schmidt aus eigener Erfahrung. An manchen Tagen tummeln sich zwischen 30 und 50 Kinder auf dem Abenteuerspielplatz, wo mittags Mittagsessen gekocht wird, das die Kinder kostenlos bekommen. „Für die Kinder gibt es hier feste Strukturen. Und sie müssen auch Aufgaben übernehmen, wie aufräumen und sauber machen“, sagt Gröne. Man sei schließlich kein Dienstleister, und „es stärkt das Wir-Gefühl der Kinder“, ergänzt Schmidt. Es geht schließlich bunt gemischt auf Tuttilla zu, Kinder aus allen Nationen sind dabei. „Und“, betonen Schmidt und Gröne unisono, „wir haben hier nicht nur Kinder aus Problemfamilien“.