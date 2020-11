Stadt kämpft um Donau-Aufstau: Neues Gutachten soll Wende bringen

Die Stadt Tuttlingen darf bis ins Jahr 2043 die Donau am Scala-Wehr aufstauen. Wie hoch der Wasserpegel sein muss, wird Anfang Dezember vor dem Verwaltungsgericht Freiburg verhandelt. Mit der gültigen Vorgabe, den bisherigen Aufstau im Sommer um einen Meter zu reduzieren, ist die Verwaltung nicht einverstanden und will mit neuen Argumenten überzeugen.

Man habe „gute, überzeugende Gründe“, den Sachverhalt der europäischen Wasserrahmenrichtlinie anders auszulegen, teilt Stadtsprecher Arno Specht auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bisher hatte sich die Auffassung von Landkreis, Regierungspräsidium (RP) Freiburg und dem Land Baden-Württemberg durchgesetzt, dass das Aufstauen eines Flusses nicht im Einklang mit der EU-Verordnung steht. Um die Qualität des Wassers zu verbessern sowie die Durchwanderbarkeit für Fische und Kleinstlebewesen zu gewährleisten, sollten die Wehre heruntergefahren werden.

Wehrmanagement besser als Natur?

Dem hatte die Stadt das Argument entgegengesetzt, dass die Wasserqualität der Tuttlinger durch ein gezieltes Wehrmanagement – ein komplettes Absenken der Wehrtore im Winter und gelegentliches „Spülen“ des Flusses im Sommer – schon erheblich verbessert worden war. Dies hatte auch der Biologe Armin Wurm bestätigt. Das Wehrmanagement habe zu einem Rückgang von unerwünschten Stoffen wie Phospaten und der Algenbildung geführt, teilte er 2013 mit.

(Foto: Sebastian Heilemann)

Dies scheint dem RP aber nicht zu reichen. Auf Nachfrage unserer Zeitung hatte Matthias Henrich, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg, erklärt, dass ein wieder höherer Aufstau im Sommer „gravierende gewässerökologische Nachteile verursachen“ würde. Ein Aufstau auf einen Meter unterhalb der früheren Marke sei erlaubt und müsse nun rechtssicher geklärt werden.

Einvernehmlich, aber kein Kompromiss?

Um das Gericht von der eigenen Auffassung zu überzeugen, hat die Stadt ein erneutes Gutachten in Auftrag gegeben. „Dieses Gutachten führt zu wichtigen neuen Erkenntnissen, die die bisherigen Grundlagen und die Betrachtungsweise der Genehmigungsbehörde in wesentlichen Teilen in einem anderen Licht erscheinen lässt“, sagt Specht. Details dazu könne er im Vorfeld des Verfahrens aber nicht erläutern.

Auf einen Kompromiss wird sich die Stadt im Vorfeld nicht einlassen. Zwar strebt die Tuttlinger Verwaltung eine einvernehmliche Lösung an. Das Ziel der Verhandlung ist aber, „eine wasserrechtliche Erlaubnis zum Aufstau, wie er jahrelang praktiziert wurde“, zu erhalten. Dies könnte auch daran liegen, weil es bisher keine Zusage gibt, wie im Falle eines Abstaus die Neugestaltung des Donauufers gestemmt werden soll. Das Land, so Specht, habe bisher eine finanzielle Unterstützung nur angedeutet.

Das Donauwehr in Tuttlingen in einer Archivaufnahme. So wird es wohl nicht mehr werden. (Foto: Sebastian Heilemann)

Die Umgestaltung scheint aus Sicht der Verwaltung aber notwendig. Schon im letzten Sommer habe man festgestellt, dass die Bäume entlang der Weimarstraße wegen des niedrigen Wasserstands in der Donau „kränkelten. Der in diesem Jahr vollständig abgesenkte Pegel hat die Belastungen durch die Trockenheit sicher noch verstärkt – und das wird sich in Zukunft kaum verbessern“, meint Specht.

Der Zustand der Bäume sei nicht auf die geringen Grünfläche hin zum Radweg zu erklären. Dies dürfte eher eine untergeordnete Rolle spielen. „Die Flächen waren auch vor 100 Jahren nicht größer, und den Bäumen ging es bis dahin immer gut.“